Блогер извинился за слухи о работе Меланьи Трамп в эскорте
8 февраля 2017, 09:50
Сам Тарпли пока не прокомментировал данную информацию. Его адвокаты подтвердили урегулирование иска. Сумма, которую выплатит блогер, не сообщается.
Блогер из штата Мэрилэнд Уэбстер Тарпли (Webster Tarpley) согласился принести извинения семье президента США Дональда Трампа и выплатить Меланье Трамп существенную сумму из-за сообщения о том, что она якобы работала в эскорте, сообщает РИА Новости со ссылкой на Washington Post.
По данным издания, статья Тарпли состояла из необоснованных слухов о том, что Меланья однажды работала в элитной службе эскорта. Там также предполагалось, что Трамп получил нервный срыв после выступления Меланьи на съезде Республиканской партии в Кливленде.
"Второго августа 2016 года я опубликовал статью о Меланье Трамп, которая содержала ложные и клеветнические утверждения о ней", — приводит газета заявление 71-летнего Тарпли, которое предоставили адвокаты Трамп.
"У меня не было никаких законных фактических оснований делать эти ложные заявления, и я беру свои слова обратно. Я признаю, что эти ложные заявления нанесли большой ущерб и вред госпоже Трамп и ее семье, и поэтому я приношу искренние извинения госпоже Трамп, ее сыну, ее мужу и ее родителям за то, что я делал эти ложные заявления", — говорится в заявлении Тарпли.
Сам Тарпли пока не прокомментировал данную информацию. Его адвокаты подтвердили урегулирование иска. Сумма, которую выплатит блогер, не сообщается.
Адвокаты Меланьи Трамп в августе прошлого года подали на Daily Mail в суд американского штата Мэриленд, обвинив журналистов в ложных сообщениях о работе уроженки Словении в сфере эскорт-услуг в 90-е годы и оценив ущерб репутации супруги тогда еще кандидата в президенты США в 150 миллионов долларов. Позже британская газета отозвала материал о супруге Трампа, а суд Мэриленда на прошлой неделе прекратил дело в связи с тем, что суд штата не обладает надлежащей юрисдикцией для рассмотрения судебного иска против издания, располагающегося в Великобритании.
Ранее сообщалось, что адвокаты первой леди США Меланьи Трамп вновь подали судебный иск к изданию Daily Mail за сообщения о ее работе в сфере эскорт-услуг. Адвокаты подали иск в суд штата Нью-Йорк с тем же требованием о возмещении 150 миллионов долларов морального ущерба.
Фото: Sputnik Беларусь
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