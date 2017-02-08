Блогер извинился за слухи о работе Меланьи Трамп в эскорте

По данным издания, статья Тарпли состояла из необоснованных слухов о том, что Меланья однажды работала в элитной службе эскорта. Там также предполагалось, что Трамп получил нервный срыв после выступления Меланьи на съезде Республиканской партии в Кливленде.





"Второго августа 2016 года я опубликовал статью о Меланье Трамп, которая содержала ложные и клеветнические утверждения о ней", — приводит газета заявление 71-летнего Тарпли, которое предоставили адвокаты Трамп.





"У меня не было никаких законных фактических оснований делать эти ложные заявления, и я беру свои слова обратно. Я признаю, что эти ложные заявления нанесли большой ущерб и вред госпоже Трамп и ее семье, и поэтому я приношу искренние извинения госпоже Трамп, ее сыну, ее мужу и ее родителям за то, что я делал эти ложные заявления", — говорится в заявлении Тарпли.





Сам Тарпли пока не прокомментировал данную информацию. Его адвокаты подтвердили урегулирование иска. Сумма, которую выплатит блогер, не сообщается.