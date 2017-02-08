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Новости за сегодня

В ходе встречи в Астане определили почти все районы под контролем ИГ и «ан-Нусры»

 

В ходе встречи в Астане почти завершена работа по определению районов Сирии, контролируемых террористическими группировками «Исламское государство» и «Джебхат ан-Нусра», заявил на брифинге начальник Главного оперативного управления Генштаба ВС РФ генерал-лейтенант Сергей Рудской, передает РИА Новости.

«В ходе встречи практически завершена работа по фиксации районов, контролируемых формированиями ИГИЛ и «Джебхат-ан Нусра». Имеются несущественные расхождения, которые в ближайшее время будут согласованы. Это позволяет реально отделить оппозицию от террористических группировок», — сказал он.

Рудской подчеркнул, что на встрече впервые присутствовали представители Иордании, которые детально довели обстановку на юге Сирии.

«Ими было подчеркнуто, что подавляющее большинство вооруженных формирований поддерживает режим прекращения боевых действий, а те, кто еще не присоединился к нему, готовы это сделать в ближайшее время», — подчеркнул начальник Главного оперативного управления Генштаба ВС РФ.

 

8 февраля 2017, 09:02
Источник, интернет-ресурс: Сетевое издание «РИА Новости»

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