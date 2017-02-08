МИД РК: Встреча по Сирии в Астане показала востребованность Астанинской платформы

В МИД РК прокомментировали итоги встречи по Сирии в Астане, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу внешнеполитического ведомства.

Напомним, 6 февраля 2017 года в Астане высокопоставленные эксперты России, Турции и Ирана провели первое заседание совместной технической группы в рамках Астанинского процесса переговоров между правительством Сирии и вооруженными оппозиционными группами. В нем также приняли участие делегации Организации Объединенных Наций и Иордании.

«Встреча, прошедшая в деловой и конструктивной обстановке, показала востребованность Астанинской платформы, заложенной благодаря поддержке и авторитету Президента Казахстана Нурсултана Назарбаева, для обсуждения вопросов по укреплению режима прекращения огня в Сирии. Глава казахстанского государства известен на международной арене своими миротворческими инициативами и конкретным вкладом в урегулирование конфликтных ситуаций и снижение напряженности в отношениях между государствами мира», - говорится в сообщении МИД РК.

Отмечается, что в Министерстве иностранных дел Казахстана исходят из того, что встречи в Астане по сирийскому урегулированию, организованные при содействии и активном участии Специального представителя Генерального секретаря ООН Стаффана де Мистуры, направлены на поддержку Женевского процесса. В этой связи убеждены, что следующее заседание технической группы, запланированное предварительно на 15-16 февраля этого года в столице Казахстана, позволит создать необходимые условия для запуска очередного раунда Женевских мирных переговоров под эгидой ООН.

«Предоставление Казахстаном площадки для встреч заинтересованных сторон и укрепление Астаны как миротворческой столицы является реальным вкладом нашей страны в процесс урегулирования сирийского кризиса в качестве непостоянного члена Совета Безопасности ООН на 2017-2018 годах. Казахстан будет продолжать прилагать максимальные усилия и предпринимать последовательные шаги, чтобы находить практическое решение вопросов, связанных с региональной и глобальной безопасностью», - сообщили в МИД РК.