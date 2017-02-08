В Актюбинской области будут усилены меры охраны окружающей среды

В ходе совещания была отмечена проблема борьбы со стихийными свалками и необходимость утилизации ТБО.

Аким Актюбинской области Бердыбек Сапарбаев заслушал итоги работы департамента экологии, а также управления природных ресурсов и регулирования природопользования за 2016-й и планы на 2017 год , передает , передает Zakon.kz





- Экологическая безопасность имеет огромное значение для каждого человека, для всего общества. Это один из главных вопросов, волнующих население. Во время каждой встречи актюбинцы задают мне вопросы о состоянии, качестве воздуха, воды и так далее. Судя по данным о состоянии атмосферного воздуха, меры по охране окружающей среды, принимаемые в области, несмотря на выделяемые средства и создаваемые условия, недостаточны, - констатировал Бердыбек Сапарбаев.





Как доложил руководитель департамента экологии Жаксыгали Иманкулов, на реализацию воздухоохранных мероприятий в 2016 году было инвестировано 1,24 млрд. тенге. Проводится работа по увеличению объемов утилизации попутного нефтяного газа. По итогам 2016 года, утилизировано 94 % или 6,1 млрд. кубометров, что на 8 % превышает показатель 2015 года. При этом, поставлена задача по утилизации до 97-98 % газа к 2018 году. В целях уменьшения негативного воздействия выхлопных газов ведется работа по переводу автомобилей на сжиженный газ. Сегодня около 32 % автотранспорта, зарегистрированного в Актюбинской области, работает на газе. На газовое топливо переведен весь автопарк бюджетных организаций.





Также с целью улучшения состояния атмосферного воздуха утвержден План мероприятий по улучшению экологической ситуации Актюбинской области на период 2015-2017 годы. 13 из 16 пунктов Плана направлены на улучшение качества атмосферного воздуха, в том числе на ликвидацию источников выброса сероводорода.





В 2016 году на территории области было высажено боле 241 тыс. саженцев древесно-кустарниковых пород, сообщил руководитель управления природных ресурсов и регулирования природопользования Нуржан Аккул. Также для улучшения экологической ситуации в г. Актобе вокруг полигона ТБО проведены работы по закладке зеленого пояса: на площади в 140 га, высажено 103 тыс. саженцев лиственных пород.





На водоохранные мероприятия в 2016 году инвестировано 1, 23 млрд. тенге. Департаментом экологии проведен анализ состояния канализационных очистных сооружений области и внесены предложения по строительству и реконструкции очистных сооружений в районных центрах области. К слову, в настоящее время объектов по приемке и очистке сточных вод нет в райцентрах Хобдинского, Айтекебийского, Мартукского, Иргизского, Темирского и Байганинского районов. Между тем, как отметил Жасыгали Иманкулов, техническое состояние очистных сооружений, имеющихся в крупных населенных пунктах области, оставляет желать лучшего.





В ходе совещания глава региона отметил необходимость дальнейшего налаживания сотрудничества с международными организациями, привлечения инвестиций в решение вопросов охраны окружающей среды. Напомним, в 2016 году было заключено соглашение с ЕБРР о реализации проекта по реконструкции самотечного канализационного коллектора в районе Жилгородка, стоимостью 680 млн тенге.





В ходе совещания была отмечена проблема борьбы со стихийными свалками и необходимость утилизации ТБО. В настоящее время в области действуют 6 предприятий, перерабатывающих пластмассу, макулатуру, полиэтилен, пластиковую тару, но ими ежегодно перерабатывается менее 2 % скопившихся отходов. Внести серьезные изменения в ситуацию с переработкой ТБО должен строящийся в г. Актобе мусоросортировочный комплекс. По словам Нуржана Аккула, выход на полную мощность комплекса, который будет перерабатывать до 40% отходов, запланирован на октябрь 2017 года.



