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Новости за сегодня

Президент постановил изменить границы Астаны

 

Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев постановил изменить границы Астаны, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу Акорды.

В соответствии со статьей 9 Закона Республики Казахстан от 8 декабря 1993 года «Об административно-территориальном устройстве Республики Казахстан» постановляется: изменить границы города Астаны, включив в его черту части земель Целиноградского района Акмолинской области общей площадью 8 719 гектар, согласно приложению к Указу.

 

 

8 февраля 2017, 10:06
Источник, интернет-ресурс: *Президента Республики Казахстан

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