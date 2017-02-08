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Новости за сегодня

Положение о совместной опергруппе по Сирии подпишут на встрече в Астане

 

Проект положения о совместной оперативной группе по укреплению режима прекращения боев в Сирии почти полностью согласован, его подписание планируется на следующей встрече в Астане, заявил на брифинге начальник главного оперативного управления Генштаба ВС РФ генерал-лейтенант Сергей Рудской, сообщает РИА Новости.

«Практически полностью согласован российский проект «Положения о совместной оперативной группе по укреплению режима прекращения боевых действий. На следующей встрече в Астане предполагается его подписание», — сказал он.

Дополнительный протокол к ранее заключенному соглашению, разработанный экспертами России и Турции, в котором определены конкретные меры по повышению устойчивости перемирия, был поддержан всеми участниками встречи, отметил Рудской.

«Также было одобрено и представленное российской стороной «Положение о примирившемся районе (населенном пункте)», которое определяет порядок взаимоотношений между сирийскими официальными властями и населенными пунктами, подконтрольными вооруженным формированиям в переходный период», — добавил он.

По словам начальника главного оперативного управления Генштаба ВС РФ, эти документы направлены на согласование с оппозицией и правительством Сирии.

 

 

8 февраля 2017, 09:42
Источник, интернет-ресурс: Сетевое издание «РИА Новости»

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