Положение о совместной опергруппе по Сирии подпишут на встрече в Астане

Проект положения о совместной оперативной группе по укреплению режима прекращения боев в Сирии почти полностью согласован, его подписание планируется на следующей встрече в Астане, заявил на брифинге начальник главного оперативного управления Генштаба ВС РФ генерал-лейтенант Сергей Рудской, сообщает РИА Новости.

«Практически полностью согласован российский проект «Положения о совместной оперативной группе по укреплению режима прекращения боевых действий. На следующей встрече в Астане предполагается его подписание», — сказал он.

Дополнительный протокол к ранее заключенному соглашению, разработанный экспертами России и Турции, в котором определены конкретные меры по повышению устойчивости перемирия, был поддержан всеми участниками встречи, отметил Рудской.

«Также было одобрено и представленное российской стороной «Положение о примирившемся районе (населенном пункте)», которое определяет порядок взаимоотношений между сирийскими официальными властями и населенными пунктами, подконтрольными вооруженным формированиям в переходный период», — добавил он.

По словам начальника главного оперативного управления Генштаба ВС РФ, эти документы направлены на согласование с оппозицией и правительством Сирии.