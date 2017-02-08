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Новости за сегодня

Канат Сахариянов избран председателем Наблюдательного совета Atameken Business Channel

 

Данное решение принято на внеочередном общем собрании ТОО «ATAMEKEN BUSINESS CHANNEL»

Канат Сахариянов с декабря 2016 года является Управляющим директором - директором департамента по связям с общественностью НПП РК «Атамекен».

К. Сахариянов окончил факультет правоведения Казахской национальной юридической академии с отличием, до этого - Казахский государственный медицинский университет.

С 2007 года включен в реестр Азиатско-Тихоокеанских корпоративных юрисконсультов, ежегодно составляемый организацией Asia Law & Practice (Legal Media Group).

В 2008 г. получил степень International Executive Master of Business Administration (IE MBA) французской Высшей школы коммерции (HEC, Paris).

В 2015 году получил степень доктора делового администрирования в Академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации.

Владеет казахским, английским, русским языками, японским разговорным.

Ранее работал первым заместителем председателя правления, член правления АО «Агентство «Хабар», генеральным директором ТОО «Управляющая компания «Қазмедиа Орталығы», генеральным директором АО «Коммерческий телевизионный канал».

8 февраля 2017, 10:00
Источник, интернет-ресурс: НПП, НЭП «Союз «Атамекен» (http://palata.kz)

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