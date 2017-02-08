Больная тема: 10 актуальных вопросов о прививках

Каждый родитель встает перед выбором, делать своему чаду прививки или нет. Приводим несколько самых ч асто задаваемых вопросов по иммунизации и ответов специалистов на них:





Вопрос: Как и кто решает, какие прививки будут делать детям в Казахстане?





Ответ: Вакцинация – это государственная политика, направленная на предупреждение, а в случае завоза извне - на локализацию и ликвидацию инфекционных заболеваний. Сроки и наименование инфекций, против которых проводятся прививки, утверждаются Правительством Республики Казахстан (постановление Правительства Республики Казахстан «Об утверждении перечня заболеваний, против которых проводятся профилактические прививки, Правил их проведения и групп населения, подлежащих плановым прививкам» от 30.12.2009г. №2295).





Вакцинация населения проводится бесплатно, согласно Национальному календарю прививок против 21 инфекционного заболевания.





В Казахстане для иммунизации населения применяются вакцины, которые прошли процедуру государственной регистрации в Республике Казахстан. Процедура государственной регистрации - сложный многоэтапный процесс и включает в себя лабораторный контроль качества вакцин в Республиканской иммунобиологической лаборатории, оснащенной самым современным оборудованием.





Проводится детальный анализ по безопасности и эффективности, дается оценка вспомогательных веществ, стабильности, специфичности, чувствительности и т.д. Для регистрируемой вакцины требуется наличие государственной регистрации в стране-производителе, а также данные по клиническому применению в стране-производителе и других странах. Причем подтверждение качества вакцин требуется и по данным эпидемиологической эффективности, т.е. по уровню снижения заболеваемости в результате применения вакцин.





В целях обеспечения детей вакцинами гарантированного качества, в Казахстане закупаются вакцины, производство которых сертифицировано Всемирной организации здравоохранения. Необходимо отметить, что в Казахстане создан Национальный консультативный комитет по иммунизации (НККИ), который включает ученых из различных сфер здравоохранения, которые детально изучают международный опыт применения вакцин, эффективность новых и применяющихся вакцин, и на основании этого, дает предложения в государственный орган по совершенствованию Национального календаря прививок, эффективности и безопасности вакцин.





Вопрос: По нашему Национальному календарю прививок вакцинация начинается буквально с первых дней жизни малыша. Почему так рано и на чем это основано?





Ответ: Сроки проведения профилактических прививок определяется неслучайно. Это обосновано научными данными, которые тщательно изучены и рекомендованы Всемирной организацией здравоохранения. Так, например, материнские антитела передаются и сохраняются в организме ребенка короткое время: против дифтерии 2-3 месяца, против кори до 6 месяцев, а против туберкулеза и гепатита «В» ребенок рождается полностью незащищенным.





Эти особенности учитываются, когда определяются сроки вакцинации. На основании этого, ребенок против туберкулеза или гепатита «В» начинает прививаться в первые дни рождения, а против дифтерии в 2-3 месяца.





В Казахстане перечень инфекционных заболеваний, против которых вводится вакцинация, утверждается постановлением Правительства Республики Казахстан «Об утверждении перечня заболеваний, против которых проводятся профилактические прививки, Правил их проведения и групп населения, подлежащих плановым прививкам» № 2295 от 30.12.2009г.





Вопрос: Можно ли в один день ставить две и более прививок ребенку?





Ответ: В настоящее время в мире все больше стран переходят на вакцинацию с применением комбинированных вакцин, содержащих несколько антигенов в одной дозе препарата. Комбинированные вакцины позволяют сократить количество инъекций, снизить частоту общих реакций на прививку, при этом получив формирование иммунитета против нескольких инфекций одновременно. Но в связи с дороговизной таких вакцин, не все страны могут себе позволить использование комбинированных вакцин.





Иммунная система ребенка может обеспечить ответ специфическими антителами на 109 - 1011 антигенов, а комбинированных вакцинами в организм вводится не более 25 антигенов с учетом того, что в настоящее время в Казахстане применяется ацеллюлярная (бесклеточная) вакцина АКДС, тогда как вакцина АКДС с цельноклеточным коклюшным компонентом, использованная ранее (до 2013 года) содержит около 3000 антигенов. Кроме того, основными производителями современных комбинированных вакцин являются европейские страны (Франция, Великобритания, Бельгия).





Вопрос: Обязан ли родитель прививать своего ребенка?





Ответ: В соответствии со статьей 156 Кодекса Республики Казахстан «О здоровье народа и системе здравоохранения» физические лица, находящиеся на территории Республики Казахстан, вправе получать профилактические прививки против инфекционных и паразитарных заболеваний в рамках гарантированного объема бесплатной медицинской помощи.





Кроме того, в соответствии со статьей 29 Конституции Республики Казахстан граждане Республики Казахстан имеют право на охрану здоровья и вправе получать бесплатно гарантированный объем медицинской помощи, установленный законом.





Перед введением профилактической прививки медицинским работником производится осмотр прививаемого лица. Медицинский работник предоставляет ему либо его законному представителю полную и объективную информацию о профилактической прививке, возможных побочных эффектах, последствиях отказа от них, возможных поствакцинальных осложнениях.





Условием проведения профилактической прививки является наличие согласия либо отказа, предоставленного в письменной форме. Иммунитет вырабатывается у каждого индивидуума, который защищает конкретного человека индивидуально. При этом важен вопрос создания коллективного (популяционного) иммунитета. Коллективный (популяционный) иммунитет – это способность сообщества противостоять инфекционным заболеваниям, что достигается высоким охватом вакцинацией лиц определенной группы (целевых календарных возрастов, лиц группы риска), чтобы снизить риск передачи и распространения инфекции от одного восприимчивого человека к другому.





Прививки проводятся не только ради собственного здоровья, но и ради здоровья общества (заболевший может явиться источником инфекции и быть опасен для других людей). Для достижения коллективного иммунитета необходимо достижение уровня охвата прививками 95% подлежащего иммунизации населения.





Необходимо помнить, что не полный охват иммунизацией населения, особенно в течение ряда лет, ведет к накоплению числа восприимчивых лиц к инфекции, вследствие чего возникают вспышки инфекционных заболеваний.





История человечества подтвердила, что ни одно другое вмешательство в сфере здравоохранения не сокращает уровень заболеваемости и смертности также эффективно и безопасно, как иммунизация. Снижение охвата вакцинацией неминуемо приводит к утрате коллективной защиты и, как следствие, к возникновению и распространению инфекционных заболеваний.





В свое время сбой в иммунизации в Казахстане привел к накоплению восприимчивых лиц и регистрации вспышки дифтерии, когда в 1995 году в республике заболело 1105 человек, из которых 66 умерло. Благодаря иммунизации удалось взять под контроль вспышечную заболеваемость корью, в 2016 году по сравнению с 2015 годом показатель заболеваемости корью снизился в 19,5 раза (2015г. - 2341 случай, 2016г. – 122 случая).





Вопрос: Могут ли не принять в школу или детский сад не привитого ребенка?





Ответ: Отказ родителей от получения профилактических прививок не является причиной отказа в приеме детей в организованные коллективы. Вместе с тем сообщаем, что в случае регистрации инфекционных заболеваний в организованном коллективе, очень высок риск заболевания у непривитых детей, причем с тяжелыми осложнениями и смертельным исходом. В этой связи, непривитые дети должны отстраняться от посещения детских учреждений до прекращения заболеваемости, т.к. они не защищены от инфекций.





В целях недопущения вспышек инфекционных заболеваний, рекомендуется прием детей в детские организованные коллективы после получения профилактических прививок.





Вопрос: Есть ли отличие в вакцинах в частной клинике и в поликлинике обычной?





Ответ: Однозначно нет отличий в качестве и эффективности вакцин в частной клинике и государственных поликлиниках. Если до 2013 года, в частных клиниках вакцинации применялись вакцины, содержащие бесклеточный коклюшный компонент, который менее реактогенен по сравнению с цельноклеточным коклюшным компонентом, но равнозначно эффективен для защиты от инфекции, то начиная с 2013 года в Казахстане осуществлен переход на вакцины, содержащие бесклеточный коклюшный компонент несмотря на то, что такие вакцины существенно дороже чем цельноклеточные.

Поэтому в настоящее время и в государственных поликлиниках республики применяются современные вакцины, содержащие бесклеточный коклюшный компонент (пента и гексавакцины).





Кроме того, в целях обеспечения детей вакцинами гарантированного качества, в Казахстане закупаются вакцины, производство которых сертифицировано ВОЗ.





Вопрос: Противники вакцинации утверждают, что в западных странах от прививок уже давно отказались. Это так?





Ответ: Каждая страна имеет свой утвержденный календарь профилактических прививок. И чем выше уровень жизни страны, тем шире перечень инфекционных заболеваний, против которых проводятся прививки.





Национальный календарь профилактических прививок Республики Казахстан соответствует рекомендациям Всемирной организации здравоохранения, аналогичен графикам иммунизации большинства развитых стран, в том числе и западных стран (Австрии, Израиля, Бельгии, Великобритании, Германии, Турции, Японии).





Календари прививок западноевропейских стран отличается от Национального календаря прививок Республики Казахстан отличается тем, что перечень инфекционных заболеваний, против которых проводятся профилактические прививки шире чем наш календарь, так как дополнительно есть вакцинация против ветряной оспы, ротавирусной инфекции, вируса папилломы человека.





Некоторые страны запрещают въезд без наличия профилактических прививок. Для обучения в учебных заведениях США, Англии требуется обязательное наличие всех профилактических прививок.

Для обучения в Америке студентам также требуется наличие всех профилактических прививок.

Для въезда в Саудовскую Аравию паломникам требуется вакцинация против менингококковой инфекции, в Бразилию, Боливию, Колумбию, Кению и другие страны африканского континента требуется наличие вакцинации против желтой лихорадки.





Республика Казахстан является практически одной из немногих стран в мире, где вакцинация населения полностью проводится за счет государственного бюджета. Государственная политика в области иммунопрофилактики направлена на предупреждение, а в случае завоза извне - на локализацию и ликвидацию инфекционных заболеваний.





Вопрос: Достаточно много информации о том, что современные вакцины содержат токсичные вещества, которые накапливаются с годами и могут нанести существенный вред. Это миф или правда?





Ответ: Вакцины, это препараты, приготовленные из микроорганизмов, являющихся возбудителями той или иной инфекционной болезни или его компонентов (частица капсулы, гена). Но для того, чтобы вакцина обладала свойством вызывать иммунитет, а не заболевание, возбудитель инфекции убивается или ослабляется.





По технологии изготовления вакцины делятся на несколько групп: живые и убитые вакцины. Для обеспечения стабильности и стерильности вакцины в ее состав, кроме антигена добавляются специальные вещества - консерванты. Наиболее распространенным консервантом является мертиолят - этиловое соединение ртути, обладающее бактерицидным действием, используется с 1930-х годов в производстве вакцин, глазных капель, жидкости для промывания глазных линз. Количество мертиолята, которое содержится в одной дозе вакцины, ничтожно мала - 0,003-0,01%. Оно не превышает количества производных ртути, которое человек получает с воздухом и пищей в течение суток.





Мертиолят активно выводится кишечником в течение одной недели. Мертиолят используется лишь в вакцинах которые выпускаются в многодозовых упраковках.





Следует отметить, что в Казахстане для вакцинации детей используются вакцины в однодозных упаковках, в которых не содержится мертиолят. Кроме этого, в вакцинах могут содержаться следовые количества веществ из питательной среды, на которой выращивают прививочные антигены, а также антибиотики, которые применялись в процессе производства. Эти вещества не нужны, от них избавляются путем очистки самыми современными методами.





Применяемые сегодня вакцины по сравнению с использовавшимися даже 20 лет назад являются высокоочищенными. Процесс очистки строго контролируется как производителями, так и теми странами, в которые завозятся вакцины.





Вопрос: Не опасно ли в наше время делать прививку АКДС?





Ответ: Компоненты, имеющиеся в составе вакцины АКДС способствуют выработке иммунитета против коклюша, дифтерии и столбняка. В случае заболевания ими могут возникнуть тяжелые заболевания, которые могут привести к тяжелым последствиям: - после коклюша у детей могут развиваться пневмония - у 20%, поражения нервной системы – 0,7-76%, смерть – 0,25-4%; - после дифтерии - поражение сердца до 60%, поражение нервной системы до 75%, летальность – более 30%; - после столбняка очень высока летальность (смерть) – 25-70%. Поэтому нельзя отказываться от вакцинации против указанных инфекций.





На постсоветском пространстве, Казахстан является единственной страной, которая по рекомендации Национального консультативного комитета по иммунизации осуществила переход на вакцины АКДС, содержащие бесклеточный коклюшный компонент несмотря на то, что такие вакцины существенно дороже чем цельноклеточные вакцины.





Кроме того, вакцина АКДС входит в состав комбинированных пяти и шестикомпонентных вакцин, при иммунизации которыми формируется защита от нескольких инфекций одновременно. При этом, для ребенка уменьшен риск психотравмы, уменьшается риск развития неблагоприятных проявлений после иммунизации.





Вопрос: Как известно вакцины требуют определенных условий для хранения и транспортировки. Отвечает ли требованиям Санитарных правил и норм хранение вакцин на складах?





Ответ: Все организаций, которые хранят и транспортируют вакцины (склады поставщиков), проводят иммунизацию (это поликлиники, больницы, врачебные амбулатории, сельские участковые больницы, ФАП-ы) относятся к объектам высокой эпидемиологической значимости и подлежат проверке по особому порядке территориальными органами Комитета по защите прав потребителей не менее 2 раз в год. На всех этапах хранения и транспортировки вакцины перевозятся с соблюдением требований холодовой цепи (т.е. в холоде при температуре от +2 до +80С).





Для обеспечения должного температурного режима поставщики вакцин, а также все медицинские работники проходят специальный инструктаж (обучение) по требованиям холодовой цепи. Имеются специальные авторефрижераторы для транспортировки вакцин на дальние расстояния, специальные термоконтейнеры для хранения вакцин, обеспечивающие поддержание оптимального температурного режима в пути следования (как в города, так и сёла); Все места хранения вакцин (склады) имеют специальное холодильное оборудование (камеры, комнаты, холодильники, морозильники), в которых ежедневно два раза в день проверяются поддержание оптимального температурного режима.





Все прививочные кабинеты (как городов, так и сёл) обеспечены холодильниками для хранения вакцин и термоконтейнерами для транспортировки вакцин.





Вопрос: Есть ли точные данные, сколько родителей отказалось от вакцинации своих детей за последний год?





Ответ: Ежегодно по республике увеличивается число родителей, отказывающихся прививать своих детей, в большинстве случаев по религиозным убеждениям. В связи с достигнутыми успехами стали забывать, насколько тяжело протекали инфекции. Создалось обманчивое впечатление, что инфекции навсегда исчезли. Соответственно возникли сомнения о необходимости иммунизации.





Комитетом по защите прав потребителей Министерства нациоанльной экономики Республики Казахстан (далее - КЗПП) и его территориальными органами проводится мониторинг за динамикой и причинами отказов от вакцинации. За 2016 год в Республике Казахстан зарегистрировано 9685 отказов от профилактических прививок, в сравнении с 2015 годом отмечается рост числа отказов на 13,4% (8383). Наибольшее количество отказов приходится на детей до 1 года – 3982 (41,1%), в возрастной группе 1-2 года зарегистрировано 2570 (26,5%) отказов, 2-5 лет – 2072 (21,4%), 6-15 лет -617 (6,3%), старше 16 лет – 444 (4,6%). При анализе данных регионов, установлено, что высокий удельный вес отказов зарегистрировано по Актюбинской (19,2%), Южно-Казахстанской (13,2%), Мангистауской (11,5%) областям и г. Алматы (12,9%) .





Основными причинами отказов являются личные 45% (4360) и религиозные 42,9% (4151) убеждения, на негативную информацию через средства массовой информации (далее – СМИ) (интернет ресурсы, пресса, ТВ) указали 6,2% (600) отказавшихся от вакцинации, недоверие к вакцинам выразили 6,1% (589).





Остается актуальным вопрос отказов от вакцинации по религиозным убеждениям в западном регионе республики, где данный показатель составляет выше 80%, так в Атырауской области в 88,9% отказы по религиозным убеждениям, в Актюбинской области – 87,9%, Западно-Казахстанской области – 89,3%. Так же высокий удельный вес отказов по религиозным убеждениям отмечен в Южно-Казахстанской (71,3%) области.





Необходимо отметить, что со стороны санитарно-эпидемиологической службы проводится активная работа с представителями религиозных обществ. При встречах с ними представителями озвучиваются положительное отношение религии к вакцинации, которые доводятся до сведения населения из уст представителей различных религий.





Установлено, что активными противниками вакцинации выступают представители радикальных религиозных течений, и в этой связи разъяснительная работа с этой группой населения вызывает затруднения (у них четкие позиции по запрету вакцинации, труднодоступны для общения и обсуждения данного вопроса).





Кроме того, при решении вопросов о вакцинации своего ребенка, прежде всего надо руководствоваться научно обоснованными источниками информации, публикациями ученых, специалистов в области вакцинопрофилактики, а не информацией, взятой из интернета, которые не имеют оснований, без ссылок на конкретные научные данные, научные исследования, размещенные зачастую случайными в этой области людьми, не имеющих медицинского образования.





Материал взят с сайта Комитета по защите прав потребителей Республики Казахстан

Фото: 7я.ру



