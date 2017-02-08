Самый дорогой футболист показал свой дом за 3,6 млн долларов
8 февраля 2017, 10:26
Французский полузащитник Манчестер Юнайтед Поль Погба после полугода проживания в гостинице в Манчестере купил себе дом.
Просторный особняк находится в 20-минутах от тренировочной базы МЮ в графстве Чешир. Новое жилище обошлось французском футболисту в 3,6 млн долларов. Также сообщается, что футболисту удалось добиться скидки в 750 тысяч долларов, ведь прежние владельцы просили 4,35 млн долларов сообщает The Sun.
Дом спроектирован так, что в его центре находится бассейн, отделенный от остальных комнат стеклянной стеной.
Также особняк с пятью спальнями может похвастаться просторной кухней, сауной и бильярдной комнатой.
Напомним, 23 года Поль Погба перешал из Ювентуса в Манчестер Юнайтед, сумма трансфера составила 103,85 млн евро.
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