Самый дорогой футболист показал свой дом за 3,6 млн долларов

Французский полузащитник Манчестер Юнайтед Поль Погба после полугода проживания в гостинице в Манчестере купил себе дом.

Просторный особняк находится в 20-минутах от тренировочной базы МЮ в графстве Чешир. Новое жилище обошлось французском футболисту в 3,6 млн долларов. Также сообщается, что футболисту удалось добиться скидки в 750 тысяч долларов, ведь прежние владельцы просили 4,35 млн долларов сообщает The Sun.









Дом спроектирован так, что в его центре находится бассейн, отделенный от остальных комнат стеклянной стеной.









Также особняк с пятью спальнями может похвастаться просторной кухней, сауной и бильярдной комнатой.









Напомним, 23 года Поль Погба перешал из Ювентуса в Манчестер Юнайтед, сумма трансфера составила 103,85 млн евро.



