Более 21 тысячи жителей Акмолинской области охвачены мерами содействии занятости населения в 2016 году

В 2016 году в Акмолинской области в рамках реализации Регионального комплексного плана содействия занятости населения мерами господдержки охвачено 21,4 тыс. человек из числа безработных (15,5 тыс. человек) и непродуктивно занятых (5,9 тыс. человек), что составляет 52,9% от общего числа безработных и непродуктивно занятых граждан в регионе.

Из них трудоустроены:

- на проекты, реализуемые в рамках государственных и правительственных программ, программ развития регионов - 2 тыс. 488 человек;

- на социальные рабочие места направлены 637 человек;

- на молодежную практику - 682 человека;

- на общественные работы - 3 тыс. 318 человек;

- на профессиональное обучение - 313 человек, из них 115 человек направлены на обучение основам предпринимательства;

- трудоустроены без применения мер государственной поддержки 13 тыс. 529 человек.

Кроме того, 439 человек получили микрокредиты для открытия или расширения собственного дела.

В 2016 году по республике в рамках реализации комплексных планов содействия занятости населения мерами господдержки охвачено более 520 тыс. человек.