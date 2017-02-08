Золотой призер Универсиады Иван Люфт готовится к участию в чемпионате мира
8 февраля 2017, 10:33
В родном Усть-Каменогорске торжественно встретили чемпиона XXVIIІ Всемирной зимней Универсиады Ивана Люфта.
Иван Люфт достойно представив Казахстан на Универсиаде в Алматы, обладатель золотой медали, в скором времени поедет покорять пьедестал чемпионата мира по зимним видам спорта в Финляндию, сообщает Zakon.kz.
На железнодорожном вокзале спортсмена ожидало руководство области и болельщики с приветственными транспарантами и цветами. Как отмечает обладатель золотой медали Иван Люфт, он очень рад вернуться домой, где его так ждут и тепло встречают. Награда высшей пробы, по словам чемпиона, заслуга усиленных тренировок и поддержки болельщиков. На этом молодой спортсмен не намерен останавливаться. Как сообщает Информационный центр ВКО в конце февраля ему предстоит выступить на Чемпионате мира в Финляндии.
– Спасибо большое всем болельщикам, землякам, которые поддерживали нас. Конечно же это придало мне сил, чтобы победить. Неоценима заслуга усиленных тренировок. Но я не останавливаюсь на достигнутом. В планах участие в чемпионате мира по зимним видам спорта в Финляднии, - отметил Иван Люфт.
Завершением встречи стало памятное фото чемпиона с болельщиками.
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