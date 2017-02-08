Нигматулин обсудил Послание Президента с жителями Алматинской области
8 февраля 2017, 10:37
Спикер Мажилиса подчеркнул, что нынешнее Послание уникально по своей сути.
Председатель Мажилиса Нурлан Нигматулин в рамках рабочей поездки в Алматинскую область встретился с трудовым колективом ТОО «Aluminum of Kazakhstan», передает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу Мажилиса РК.
На встречах обсуждены ключевые направления Послания Президента страны Нурсултана Назарбаева народу Казахстана «Третья модернизация Казахстана: глобальная конкурентоспособность», а также предложенный Главой государства проект конституционных реформ.
Как отметил Н.Нигматулин, депутаты Мажилиса считают своей прямой обязанностью и долгом донести суть задач, поставленных Главой государства, до избирателей, а также обсудить ключевые направления предстоящей технологической и политической модернизации Казахстана.
Спикер Мажилиса подчеркнул, что нынешнее Послание уникально по своей сути, и его главная особенность и масштабность в том, что Президент изложил как своё видение дальнейшего развития страны на новом этапе, так и конкретные практические шаги по всем основным приоритетам.
- Стратегические направления, изложенные в президентском Послании, станут главными ориентирами парламентской работы, - подчеркнул Н.Нигматулин.
В свою очередь жители Алматинской области выразили полную поддержку инициатив Президента и свою готовность принять активное участие в реализации Стратегии Лидера Нации.
Такой приоритет президентского Послания, как поддержка инноваций и быстрое внедрение их в производство, получает особую актуальность для коллектива предприятия.
«Aluminum of Kazakhstan» - высокотехнологичный завод полного цикла по производству алюминиевых профилей. На предприятии действует литейный цех, прессы на 1540 и 2400 коротких тонн, линии полимерно-порошковой покраски и анодного оксидирования последнего поколения.
Технологический процесс позволяет выпускать более 280 наименований готовой продукции путем переработки первичного алюминия отечественного павлодарского производства. Это оконно-дверные системы, мебельные профили, офисные перегородки, фасадные системы, купольные конструкции. Максимальная производительность завода до 12 000 тонн в год.
Н.Нигматулин также ответил на вопросы участников встречи о подготовке кадров для новых предприятий, государственной поддержке населения для улучшения жилищных условий и др.
Фото пресс-служба Мажилиса РК
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