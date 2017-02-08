Нигматулин обсудил Послание Президента с жителями Алматинской области

Спикер Мажилиса подчеркнул, что нынешнее Послание уникально по своей сути.

Председатель Мажилиса Нурлан Нигматулин в рамках рабочей поездки в Алматинскую область встретился с трудовым колективом ТОО «Aluminum of Kazakhstan», передает передает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу Мажилиса РК.





На встречах обсуждены ключевые направления Послания Президента страны Нурсултана Назарбаева народу Казахстана «Третья модернизация Казахстана: глобальная конкурентоспособность», а также предложенный Главой государства проект конституционных реформ.





Как отметил Н.Нигматулин, депутаты Мажилиса считают своей прямой обязанностью и долгом донести суть задач, поставленных Главой государства, до избирателей, а также обсудить ключевые направления предстоящей технологической и политической модернизации Казахстана.





Спикер Мажилиса подчеркнул, что нынешнее Послание уникально по своей сути, и его главная особенность и масштабность в том, что Президент изложил как своё видение дальнейшего развития страны на новом этапе, так и конкретные практические шаги по всем основным приоритетам.





- Стратегические направления, изложенные в президентском Послании, станут главными ориентирами парламентской работы, - подчеркнул Н.Нигматулин.





В свою очередь жители Алматинской области выразили полную поддержку инициатив Президента и свою готовность принять активное участие в реализации Стратегии Лидера Нации.





Такой приоритет президентского Послания, как поддержка инноваций и быстрое внедрение их в производство, получает особую актуальность для коллектива предприятия.





«Aluminum of Kazakhstan» - высокотехнологичный завод полного цикла по производству алюминиевых профилей. На предприятии действует литейный цех, прессы на 1540 и 2400 коротких тонн, линии полимерно-порошковой покраски и анодного оксидирования последнего поколения.





Технологический процесс позволяет выпускать более 280 наименований готовой продукции путем переработки первичного алюминия отечественного павлодарского производства. Это оконно-дверные системы, мебельные профили, офисные перегородки, фасадные системы, купольные конструкции. Максимальная производительность завода до 12 000 тонн в год.

Н.Нигматулин также ответил на вопросы участников встречи о подготовке кадров для новых предприятий, государственной поддержке населения для улучшения жилищных условий и др.







