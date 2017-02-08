Казахстанки завоевали 11 медалей на боксерском турнире в Швеции

Турнир Golden Girl, который проходит в шведском Буросе – одно из самых крупных и престижных соревнований по женскому боксу не только в Европе, но и в мире.

В этом году на него впервые отправилась казахстанская команда и выступила там с ошеломляющим успехом. В конкуренции с 254 спортсменками из 22 стран наши девушки выиграли 3 золотых, 2 серебряных и 6 бронзовых медалей. Соотечественниц поддерживал и сопровождал олимпийский чемпион Сиднея, руководитель Центра олимпийской подготовки Ермахан Ибраимов, сообщает Соотечественниц поддерживал и сопровождал олимпийский чемпион Сиднея, руководитель Центра олимпийской подготовки Ермахан Ибраимов, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу КФБ.





Первое золото Golden Girl получила 15-летняя Эльдана Талипова, выступающая в весе до 80 килограммов. Талантливая юная спортсменка выиграла финал против ирландки Лорен Райан в первом же раунде – судьи дали ей победу после 90 секунд боя.





Чемпионка мира среди молодёжи 16-летняя Надежда Рябец в весе до 69 килограммов с успехом провела несколько трудных поединков и вышла в финал, чтобы дать блестящий бой канадке Чарли Кавано. Победа присуждена ей единогласным решением судей.





Ровесница Рябец, юная уроженка Алматинской области Гузаля Садыкова принесла команде третью золотую медаль. Примечательно, что в финале весовой категории до 75 килограммов она встречалась со своей же подругой по казахстанской команде Салтанат Естаевой. Рябец и Садыкова – кандидатки на участие в юношеских Олимпийских играх, которые откроются в конце сентября 2018 года в Буэнос-Айресе.