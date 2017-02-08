Toyota и Suzuki стали партнерами

Компании Toyota и Suzuki подписали меморандум, предваряющий их будущее бизнес-партнерство. Два японских автопроизводителя намерены сотрудничать сразу в нескольких областях.





О своем намерении заключить альянс Toyota и Suzuki впервые объявили 12 октября прошлого года. Компании признались, что отстают от лидеров автомобильного мира по части развития новых технологий и потому хотят объединить усилия, чтобы сократить это отставание. С тех пор представители двух брендов успели рассказать друг другу о наиболее проблемных аспектах своих бизнесов, а теперь они приступают к разработке конкретной стратегии сотрудничества. Было принято решение распространить новое партнерство на такие сферы, как природоохранные технологии, системы безопасности и IT. Кроме того, Toyota и Suzuki планируют организовать совместные поставки продуктов и комплектующих.





Toyota является одним из крупнейших автопроизводителей в мире – она лидировала по объему продаж на протяжении четырех лет, пока в прошлом году не уступила пальму первенства группе Volkswagen. Тем не менее, японцы уступают американским и европейским соперникам в вопросах стандартизации. Хотя сейчас Toyota переводит значительную часть своей продукции на новую модульную архитектуру TNGA, которая позволит сократить себестоимость производства, в серьезных альянсах, позволяющих снизить издержки за счет совместной разработки новых моделей, она не состоит. Suzuki же – даром что четвертый по величине японский автопроизводитель – существенно отстал по части инноваций. К тому же компания оказалась в трудном положении после топливного скандала, приведшего к смене руководства.



