Инвестиции в основной капитал. Сельское, лесное и рыбное хозяйство за декабрь 2016 года

АПК - центр притяжения инвестиций в новой экономической реальности. За год объем капвложений вырос более чем в полтора раза, до 252,9 миллиарда тенге

За январь-декабрь 2016 в сельское, лесное и рыбное хозяйство страны проинвестировано 252,9 млрд тг - это на 1,4% больше, чем в аналогичном периоде 2015 года.

Более половины (56,8%) инвестиций пришлось на три региона - СКО (56,8 млрд тг, +28,5% за год), Акмолинскую область (51,7 млрд тг, рост за год более чем вдвое) и Костанайскую область (35,3 млрд тг, +31,1%).

Именно эти три области составляют Северный макрорегион, специализирующийся на зерновом сельском хозяйстве. Так, за 2016 года области Северного макрорегиона обеспечили 71% валового сбора зерновых и бобовых культур, и сразу 80% валового сбора озимой и яровой пшеницы.

ТОП-3 областей по инвествливаниям сформируют «хлебную корзину» по производству зерна для всего евразийского континента. Это усилит позиции РК, как крупнейшего в мире производителя аграрной экспортной продукции под брендом Made in Kazakhstan.

Ранее инвестиции в сельское хозяйство показывали спад - по итогам 2015 года минус 5,4% к 2014. Тогда доля АПК от всего объема вложений в основной капитал составляло 2,3%. По итогам 2016 вес АПК в совокупном инвестпортфеле вырос до 3,3%.

В дальнейшем, для развития аграрного сектора, как нового драйвера экономики, планируется увеличить объем инвестиций в аграрные научные исследования, которые будут востребованы на производстве.

98,9% от общего объема инвестиций в АПК приходится на растениеводство и животноводство - 250,3 млрд тг, +52,4% за год.

На рыболовство и аквакультуру остается лишь 0,8%, на лесоводство и лесозаготовки - всего 0,2%.

В растениеводстве и животноводстве 64,4% инвествливаний направлено на выращивание сезонных культур (161,1 млрд тг, +60,5% год-к-году). Еще 21,2% пришлось на животноводство (53,2 млрд тг, +38,9%).