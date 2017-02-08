В Караганде построят школу на 1200 мест за 757 млн тенге
8 февраля 2017, 10:53
Аким Карагандинской области Нурмухамбет Абдибеков поручил жестко контролировать расходование каждого тенге в рамках госпрограммы.
Определен список объектов, которые будут строить в Карагандинской области на деньги, выделенные по госпрограмме «Нұрлы жол», передает корреспондент МИА «Казинформ».
На 10 миллиардов тенге будут построены кредитное жилье, школы и отремонтированы тепловые и канализационные сети.
«Из десяти миллиардов тенге 9 миллиардов 800 тысяч тенге выделены из Национального фонда. А из областного бюджета - 200 миллионов тенге. На эту сумму будут реализованы 13 проектов», - сообщила на совещании в акимате руководитель управления экономики и финансов Карагандинской области Ольга Чернявская.
В частности, в новом микрорайоне «Панель-центр» в Караганде будут строить общеобразовательную школу на 1200 мест. В настоящий момент в новом жилом микрорайоне нет ни одной школы. Учреждение обойдется бюджету в 757 миллионов 400 тысяч тенге.
В селе Сарышаган Актогайского района построят школу на 464 мест, на эти цели выделены 632 миллиона тенге.
«Также будет построена школа на 600 мест в Темиртау стоимостью 460 миллионов тенге. Завершается строительство школы-интерната с усилением дефектных и восстановлением разрушенных конструкций на 492 миллиона тенге», - перечислила список объектов Ольга Чернявская.
- «Планируется строительство инженерно-коммуникационной инфраструктуры восточной части Каркаралинска, обустройство инженерной инфраструктуры жилых домов в поселке Атасу Жанааркинского района».
Главный финансист области отметила, что государственная программа «Нұрлы жол» принята для реализации новой экономической политики, озвученной Главой государства в Послании народу Казахстана «Нұрлы жол - Путь в будущее».
Аким Карагандинской области Нурмухамбет Абдибеков поручил жестко контролировать расходование каждого тенге в рамках госпрограммы.
«Обеспечьте своевременное и целевое расходование бюджетных средств по программы «Нұрлы жол», - сказал Нурмухамбет Абдибеков.
Между тем, то, что не успели сдать в эксплуатацию в минувшем году, будут достраивать в ближайшие несколько месяцев. В частности, продолжается строительство школы-интерната для детей с нарушением зрения на 250 мест в Караганде.
Завершение строительства запланировано на 2017 год. На реализацию программы «Нұрлы жол» в 2016 году было выделено 10,9 миллиардов тенге. Были реализованы 23 проекта - реконструкция тепловых сетей, строительство объектов образования, развитие индустриальной инфраструктуры и строительство кредитного жилья. По итогам года освоено 10 миллиардов 600 миллионов тенге или 97,1 процент.
Автор: Айжан Алданышева
Фото с сайта waldorf-school.kiev.ua
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