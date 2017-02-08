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В составе правления КазМунайГаз произошли изменения

8 февраля 2017, 10:55

Решено «избрать членом правления АО НК «КазМунайГаз» Мукушова Ардака Жумагуловича.


Национальная компания «КазМунайГаз» сообщила об изменении в составе правления, передает Zakon.kz со ссылкой на сайт Казахстанской фондовой биржи (KASE).

Согласно выписки из протокола заседания совета директоров КМГ, досрочно прекращены полномочия члена правления АО НК «КазМунайГаз» Жангаулова Ержана Арыстанбековича с 17 января 2017 года. Также решено «избрать членом правления АО НК «КазМунайГаз» на срок полномочий, установленный в целом для правления АО НК «КазМунайГаз», Мукушова Ардака Жумагуловича».

Напомним, что Национальная компания «КазМунайГаз» (КМГ) - казахстанский оператор по разведке, добыче, переработке и транспортировке углеводородов, представляющий интересы государства в нефтегазовой отрасли Казахстана.

Фото: www.kmg.kz

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