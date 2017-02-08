В составе правления КазМунайГаз произошли изменения

Национальная компания «КазМунайГаз» сообщила об изменении в составе правления , передает , передает Zakon.kz со ссылкой на сайт Казахстанской фондовой биржи (KASE).





Согласно выписки из протокола заседания совета директоров КМГ, досрочно прекращены полномочия члена правления АО НК «КазМунайГаз» Жангаулова Ержана Арыстанбековича с 17 января 2017 года. Также решено «избрать членом правления АО НК «КазМунайГаз» на срок полномочий, установленный в целом для правления АО НК «КазМунайГаз», Мукушова Ардака Жумагуловича».





Напомним, что Национальная компания «КазМунайГаз» (КМГ) - казахстанский оператор по разведке, добыче, переработке и транспортировке углеводородов, представляющий интересы государства в нефтегазовой отрасли Казахстана.



