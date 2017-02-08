За сутки в стране 4 человека пострадали и 1 погиб из-за неисправных печек

За истекшие сутки 4 человека госпитализированы и один человек погиб из-за неисправного печного отопления, передает передает Zakon.kz со ссылкой на официального представителя КЧС МВД РК Руслана Иманкулова.





Из-за неисправности печного отопления на твердом топливе получила отравление угарным газом и была госпитализирована в больницу жительница Зыряновского района Восточно-Казахстанской области.





Аналогичный случай произошел в Костанайской области, где также из-за неисправности печного отопления в поселке Тобол госпитализированы жители одного частного жилого дома. Страшен этот случай также тем, что по этой же причине погибла девочка 2014 года рождения.





"Регулярно службами ЧС проводятся профилактические мероприятия. Мы регулярно напоминаем о необходимости проведения профилактики печного отопления на твердом топливе. Уважаемые граждане! Проводя регулярную профилактику, вы обезопасите не только свою жизнь, но и жизни своих близких от угарного газа, который еще называют «невидимым убийцей без цвета и запаха»", - отметил Иманкулов.