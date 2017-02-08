Основной причиной увольнения госслужащих в РК является коррупция

В основном это работники территориальных подразделений Министерства финансов, юстиции и сельского хозяйства.

Из общей численности уволенных сотрудников государственной службы половина уволены за коррупционные правонарушения, сообщила заместитель председателя Агентства РК по делам государственной службы и противодействию коррупции Айгуль Шаимова на коллегии ведомства по итогам 2016 года, передает корреспондент передает корреспондент Zakon.kz





«Особую озабоченность вызывает увольнение служащих по отрицательным мотивам. Половина из них уволена за коррупционные правонарушения. В основном это работники территориальных подразделения Министерства финансов, юстиции и сельского хозяйства», - сказал она





При этом замглавы ведомства озвучила регионы с наибольшей долей коррупционных нарушений на госслужбе.





«В разрезе регионов наибольшее число коррупционных правонарушений совершено служащими Алматинской, Восточно-Казахстанской, Мангистауской, Костанайской и Жамбылской областей», - отметила А. Шаимова.





По ее словам, территориальным департаментам необходимо усилить профилактическую работу с использованием в полной мере всего антикоррупционного инструментария.





Ксения Давыдова, Астана