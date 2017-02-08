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Новости за сегодня

Нигматулин обсудил Послание Президента с жителями Алматинской области

 

Председатель Мажилиса Нурлан Нигматулин в рамках рабочей поездки в Алматинскую область встретился с трудовым колективом ТОО «Aluminum of Kazakhstan», передает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу Мажилиса РК.

На встречах обсуждены ключевые направления Послания Президента страны Нурсултана Назарбаева народу Казахстана «Третья модернизация Казахстана: глобальная конкурентоспособность», а также предложенный Главой государства проект конституционных реформ.

Как отметил Н.Нигматулин, депутаты Мажилиса считают своей прямой обязанностью и долгом донести суть задач, поставленных Главой государства, до избирателей, а также обсудить ключевые направления предстоящей технологической и политической модернизации Казахстана.

Спикер Мажилиса подчеркнул, что нынешнее Послание уникально по своей сути, и его главная особенность и масштабность в том, что Президент изложил как своё видение дальнейшего развития страны на новом этапе, так и конкретные практические шаги по всем основным приоритетам.

- Стратегические направления, изложенные в президентском Послании, станут главными ориентирами парламентской работы, - подчеркнул Н.Нигматулин.

В свою очередь жители Алматинской области выразили полную поддержку инициатив Президента и свою готовность принять активное участие в реализации Стратегии Лидера Нации.

Такой приоритет президентского Послания, как поддержка инноваций и быстрое внедрение их в производство, получает особую актуальность для коллектива предприятия.

«Aluminum of Kazakhstan» - высокотехнологичный завод полного цикла по производству алюминиевых профилей. На предприятии действует литейный цех, прессы на 1540 и 2400 коротких тонн, линии полимерно-порошковой покраски и анодного оксидирования последнего поколения.

Технологический процесс позволяет выпускать более 280 наименований готовой продукции путем переработки первичного алюминия отечественного павлодарского производства. Это оконно-дверные системы, мебельные профили, офисные перегородки, фасадные системы, купольные конструкции. Максимальная производительность завода до 12 000 тонн в год.

Н.Нигматулин также ответил на вопросы участников встречи о подготовке кадров для новых предприятий, государственной поддержке населения для улучшения жилищных условий и др.

 

8 февраля 2017, 10:59
Источник, интернет-ресурс: *Парламента Республики Казахстан

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