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Новости за сегодня

Основной причиной увольнения госслужащих в РК является коррупция

 

Из общей численности уволенных сотрудников государственной службы половина уволена за коррупционные правонарушения, сообщила заместитель председателя Агентства РК по делам государственной службы и противодействию коррупции Айгуль Шаимова на коллегии ведомства по итогам 2016 года, передает корреспондент Zakon.kz.

«Особую озабоченность вызывает увольнение служащих по отрицательным мотивам. Половина из них уволена за коррупционные правонарушения. В основном это работники территориальных подразделений Министерства финансов, юстиции и сельского хозяйства», - сказал она

При этом замглавы ведомства озвучила регионы с наибольшей долей коррупционных нарушений на госслужбе.

«В разрезе регионов наибольшее число коррупционных правонарушений совершено служащими Алматинской, Восточно-Казахстанской, Мангистауской, Костанайской и Жамбылской областей», - отметила А. Шаимова.

По ее словам, территориальным департаментам необходимо усилить профилактическую работу с использованием в полной мере всего антикоррупционного инструментария.

 

Ксения Давыдова

 

8 февраля 2017, 11:09
Источник, интернет-ресурс: Сетевое издание «Zakon.kz»

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