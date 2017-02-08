Основной причиной увольнения госслужащих в РК является коррупция

Из общей численности уволенных сотрудников государственной службы половина уволена за коррупционные правонарушения, сообщила заместитель председателя Агентства РК по делам государственной службы и противодействию коррупции Айгуль Шаимова на коллегии ведомства по итогам 2016 года, передает корреспондент Zakon.kz.

«Особую озабоченность вызывает увольнение служащих по отрицательным мотивам. Половина из них уволена за коррупционные правонарушения. В основном это работники территориальных подразделений Министерства финансов, юстиции и сельского хозяйства», - сказал она

При этом замглавы ведомства озвучила регионы с наибольшей долей коррупционных нарушений на госслужбе.

«В разрезе регионов наибольшее число коррупционных правонарушений совершено служащими Алматинской, Восточно-Казахстанской, Мангистауской, Костанайской и Жамбылской областей», - отметила А. Шаимова.

По ее словам, территориальным департаментам необходимо усилить профилактическую работу с использованием в полной мере всего антикоррупционного инструментария.

Ксения Давыдова