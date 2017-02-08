Лишний вес превратил амурских тигров в жирных домашних котов
8 февраля 2017, 11:16
Амурские тигры считаются самыми крупными кошками на планете.
Фотосессия располневших амурских тигров из зоопарка в Китае привнесла новый смысл во фразу "жирный кот". После просмотра этих фотографий общественность разделилась надвое: одни не могут прекратить умиляться полосатым шарикам, а другие всерьёз обеспокоены состоянием здоровья хищников, пишет Life.ru.
Стаю толстых тигров запечатлели фотографы в одном из зоопарков в китайском городе Харбин. Чтобы животные нагуляли жир на зиму, сотрудники зоопарка увеличили им дневной рацион. По прогнозам специалистов, за лето тигры должны скинуть всё, что наели за новогодние праздники. Будучи столь раскормленными, эти тигры больше похожи на ленивых домашних котов, а не на свирепых сибирских хищников.
Многие пользователи Сети ругают сотрудников зоопарка за то, что они так раскормили животных. На самом деле это обычное природное явление, ведь амурские тигры родом из холодной Сибири, и, для того чтобы выжить, они нагуливают жирок. Отчасти из-за склонности к полноте амурские тигры считаются самыми крупными кошками на планете.
Владельцы зоопарка пообещали выложить фотографии животных летом в качестве доказательства того, что они действительно похудели и ничто не представляет угрозу их здоровью.
Фото: twitter.com/adamjk
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