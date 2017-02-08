Citroen показал новый кроссовер

Компания Citroen представила новый концептуальный кроссовер под названием C-Aircross. Его мировая премьера состоится в начале марта на Женевском автосалоне.





Визуально C-Aircross похож на хетчбэк C3 нового поколения с увеличенным клиренсом. При этом подобно более крупному концепту Aircross, дебютировавшему весной позапрошлого года в Шанхае, новый шоу-кар получил распахивающиеся против хода движения задние двери. Вместо зеркал заднего вида установлены камеры, которые вряд ли попадут на конвейер, а в салонное зеркало, точно как у C3, встроена широкоугольная камера ConnectedCAM, снимающая фото и видео и отправляющая их в социальные сети. Неординарный дизайн кузова способен не только вызывать недоумение у соседей по потоку – элементы обвеса продуманы с точки зрения аэродинамики. Дополняют картину ставшие уже привычными панели Airbump, защищающие кузов при незначительных столкновениях. В салоне – 12-дюймовый тачскрин, проекционный дисплей и минимум физических органов управления. О двигателе Citroen пока ничего не говорит, но полного привода у этого «внедорожника» нет – только система Grip Control, оптимизирующая антипробуксовочную систему и систему стабилизации, распределяя тягу между двумя ведущими колесами.





Самое интересное в этом концепте – его габариты: 4,15x1,74x1,63 метра. То есть по размерам C-Aircross почти не отличается от кроссовера C4 Cactus. Концепт заявлен как предвестник серийной модели, но «Кактусу» пока рано менять поколение – трехлетний родоночальник нового фирменного стиля «Ситроенов» как раз созрел для рестайлинга, но явно не столь радикального. Возможно, C-Aircross – это замена для C3 Picasso: французы сейчас отказываются от скучных компактвэнов в пользу более востребованных кроссоверов сами и помогают в том же деле «Опелю».



