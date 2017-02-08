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Новости за сегодня

Утренняя сессия KASE: USDKZT_TOD = 324,39 (+1,34), CNYKZT_TOD = 47,4560 (+0,1300)

 

На Казахстанской фондовой бирже (KASE) закончилась утренняя торговая сессия по доллару США с расчетами Т+0 и Т+1 в тенге (USDKZT_TOD и USDKZT_TOM), евро с расчетами T+0 в тенге (EURKZT_TOD) и в долларах США (EURUSD_TOD), китайскому юаню с расчетами T+0 в тенге (CNYKZT_TOD). Для указанных инструментов данная сессия является основной. В торгах приняли участие 25 членов валютного рынка KASE.

Средневзвешенный курс доллара США с расчетами T+0 в тенге составил 324,39 тенге за доллар (+1,34 тенге), объем торгов - 39 850 тыс. USD (-1 600 тыс. USD).

По доллару США с расчетами T+1 в тенге сделок заключено не было. На момент закрытия сессии котировки отсутствовали.

По евро с расчетами T+0 в тенге и в долларах США сделок заключено не было. На момент закрытия сессии котировки отсутствовали.

Средневзвешенный курс китайского юаня с расчетами T+0 в тенге составил 47,4560 тенге за юань (+0,1300 тенге), объем торгов - 200 тыс. юаней (-300 тыс. юаней).

Все тренды в данном сообщении указаны относительно последнего значения соответствующего инструмента предыдущего рабочего дня. Если на предыдущей утренней сессии сделок по инструменту заключено не было или торги им не проводились, тренд не указывается.

8 февраля 2017, 11:20
Источник, интернет-ресурс: Казахстанской фондовой биржи

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