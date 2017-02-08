В Казахстане сократят госслужащих корпуса А
8 февраля 2017, 11:21
Также со следующего года планируется переход на новую систему оплаты труда госслужащим в зависимости от результата.
В Казахстане будут сокращать госслужащих корпуса А, а также пересмотрят систему оплаты их труда, сообщил председатель Агентства Республики Казахстан по делам государственной службы и противодействию коррупции Кайрат Кожамжаров на заседании коллегии, передает корреспондент Bnews.kz.
«С учетом накопленного опыта требуется совершенствование института управленцев корпуса А. Совместно с Администрацией Президента мы уже выработали концептуальное предложение, которое будет представлено Главе государства. Оно коснется сокращения количества должностей корпуса А, ответственных секретарей, председателей комитетов, руководителей аппаратов в центре регионов, акимов районов и городов», - сказал К.Кожамжаров.
По словам председателя Агентства замещать такие вакансии смогут служащие с достаточным опытом работы и наличием необходимых компетенций путем прямого конкурса.
«Наряду с этим будет до конца использован имеющийся на сегодня резерв корпуса А, который полностью отвечает принципам карьерной модели. Со следующего года планируется переход на новую систему оплаты труда в зависимости от результата. Задача регионов - выработать на каждую должность измеримые и четкие критерии оценки по достижению целевых индикаторов государственных органов», - добавил К.Кожамжаров.
Фото с сайта bnews.kz
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