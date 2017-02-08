В Казахстане сократят госслужащих корпуса А

Также со следующего года планируется переход на новую систему оплаты труда госслужащим в зависимости от результата.

В Казахстане будут сокращать госслужащих корпуса А, а также пересмотрят систему оплаты их труда, сообщил председатель Агентства Республики Казахстан по делам государственной службы и противодействию коррупции Кайрат Кожамжаров на заседании коллегии,





«С учетом накопленного опыта требуется совершенствование института управленцев корпуса А. Совместно с Администрацией Президента мы уже выработали концептуальное предложение, которое будет представлено Главе государства. Оно коснется сокращения количества должностей корпуса А, ответственных секретарей, председателей комитетов, руководителей аппаратов в центре регионов, акимов районов и городов», - сказал К.Кожамжаров.





По словам председателя Агентства замещать такие вакансии смогут служащие с достаточным опытом работы и наличием необходимых компетенций путем прямого конкурса.





«Наряду с этим будет до конца использован имеющийся на сегодня резерв корпуса А, который полностью отвечает принципам карьерной модели. Со следующего года планируется переход на новую систему оплаты труда в зависимости от результата. Задача регионов - выработать на каждую должность измеримые и четкие критерии оценки по достижению целевых индикаторов государственных органов», - добавил К.Кожамжаров.



