За приставания к бортпроводнице астанчанин схлопотал арест на сутки
8 февраля 2017, 11:22
Правонарушитель проявил неуважение к окружающим и к бортпроводнице.
Сутки ареста за приставание на борту самолета получил пьяный мужчина, который 30 декабря 2016 года, находясь на борту «Эйр Астана» унизил честь и достоинство бортпроводницы, передает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу суда.
Как отмечается правонарушитель проявил неуважение к окружающим, и нарушил общественный порядок и спокойствие физических лиц.
Постановлением специализированного межрайонного административного суда города Астаны К. привлечен к административной ответственности по ст. 434 ч. 1 КоАП РК и ему наложено административное взыскание в виде ареста сроком на 1 сутки.
Постановление не вступило в законную силу.
Фото: Irkfashion
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