Тенге развернулся в сторону ослабления
8 февраля 2017, 11:23
Средневзвешенный курс доллара на утренней сессии достиг 324,39 тенге.
Средневзвешенный курс доллара на утренней сессии Казахстанской фондовой биржи (KASE) 8 февраля 2017 года составил 324,39 (+1,34) тенге, сообщает Zakon.kz со ссылкой на данные биржи.
По информации KASE, на торгах долларом США на утренней сессии минимальный курс сложился на уровне 323,90 тенге за доллар США, максимальный — 324,64 тенге. Объем торгов по доллару составил 39 млн 850 тыс. долларов. Число сделок по операциям с валютой - 118.
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