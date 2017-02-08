В частности, исключен подпункт 9) пункта 1.

Также изменения внесены в пункт 2, который изложен в следующей редакции:

2. Банки второго уровня представляют в Национальный Банк Республики Казахстан в электронном формате:

1) ежемесячно отчетность, предусмотренную подпунктами 2), 3), 4), 5), 6), 7), 8), 10), 11), 12), 13), 15), 16), 17), 18), 19) и 20) пункта 1 настоящего постановления, - не позднее седьмого рабочего дня месяца, следующего за отчетным месяцем;

2) ежемесячно отчетность, предусмотренную подпунктом 20-1) пункта 1 настоящего постановления, - не позднее десятого рабочего дня месяца, следующего за отчетной датой;

3) еженедельно отчетность, предусмотренную подпунктом 14) пункта 1 настоящего постановления, - не позднее пятого рабочего дня недели, следующей за отчетной неделей.

При завершении календарного месяца в отчетную неделю, отчетность, предусмотренная подпунктом 3) настоящего пункта, предоставляется не позднее седьмого рабочего дня месяца, следующего за завершаемым месяцем, раздельно за календарные дни отчетной недели, относящиеся к завершаемому месяцу и за календарные дни отчетной недели месяца, следующего за завершаемым месяцем.

Изменения затронули следующие приложения:

приложение 1 изложить в редакции согласно приложению 1 к постановлению;

приложение 2 изложить в редакции согласно приложению 2 к постановлению;

приложение 3 изложить в редакции согласно приложению 3 к постановлению;

приложение 4 изложить в редакции согласно приложению 4 к постановлению;

приложение 5 изложить в редакции согласно приложению 5 к постановлению;

приложение 6 изложить в редакции согласно приложению 6 к постановлению;

приложение 7 изложить в редакции согласно приложению 7 к постановлению;

приложение 8 изложить в редакции согласно приложению 8 к постановлению;

приложение 10 изложить в редакции согласно приложению 9 к постановлению;

приложение 11 изложить в редакции согласно приложению 10 к постановлению;

приложение 12 изложить в редакции согласно приложению 11 к постановлению;

приложение 13 изложить в редакции согласно приложению 12 к постановлению;

приложение 14 изложить в редакции согласно приложению 13 к постановлению;

приложение 15 изложить в редакции согласно приложению 14 к постановлению;

приложение 16 изложить в редакции согласно приложению 15 к постановлению;

приложение 17 изложить в редакции согласно приложению 16 к постановлению;

приложение 18 изложить в редакции согласно приложению 17 к постановлению;

приложение 19 изложить в редакции согласно приложению 18 к постановлению;

приложение 20 изложить в редакции согласно приложению 19 к постановлению.

Постановление вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования.