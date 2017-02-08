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Внесены изменения в постановление Правления Национального Банка РК
«Об утверждении перечня, форм, сроков отчетности о выполнении пруденциальных нормативов банками второго уровня и Правил их представления»
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Аннотация к документу: Постановление Правления Национального Банка Республики Казахстан от 28 ноября 2016 года № 273 «О внесении изменений в постановление Правления Национального Банка Республики Казахстан от 8 мая 2015 года № 75 «Об утверждении перечня, форм, сроков отчетности о выполнении пруденциальных нормативов банками второго уровня и Правил их представления» (не введено в действие)
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В частности, исключен подпункт 9) пункта 1.
Также изменения внесены в пункт 2, который изложен в следующей редакции:
2. Банки второго уровня представляют в Национальный Банк Республики Казахстан в электронном формате:
1) ежемесячно отчетность, предусмотренную подпунктами 2), 3), 4), 5), 6), 7), 8), 10), 11), 12), 13), 15), 16), 17), 18), 19) и 20) пункта 1 настоящего постановления, - не позднее седьмого рабочего дня месяца, следующего за отчетным месяцем;
2) ежемесячно отчетность, предусмотренную подпунктом 20-1) пункта 1 настоящего постановления, - не позднее десятого рабочего дня месяца, следующего за отчетной датой;
3) еженедельно отчетность, предусмотренную подпунктом 14) пункта 1 настоящего постановления, - не позднее пятого рабочего дня недели, следующей за отчетной неделей.
При завершении календарного месяца в отчетную неделю, отчетность, предусмотренная подпунктом 3) настоящего пункта, предоставляется не позднее седьмого рабочего дня месяца, следующего за завершаемым месяцем, раздельно за календарные дни отчетной недели, относящиеся к завершаемому месяцу и за календарные дни отчетной недели месяца, следующего за завершаемым месяцем.
Изменения затронули следующие приложения:
приложение 1 изложить в редакции согласно приложению 1 к постановлению;
приложение 2 изложить в редакции согласно приложению 2 к постановлению;
приложение 3 изложить в редакции согласно приложению 3 к постановлению;
приложение 4 изложить в редакции согласно приложению 4 к постановлению;
приложение 5 изложить в редакции согласно приложению 5 к постановлению;
приложение 6 изложить в редакции согласно приложению 6 к постановлению;
приложение 7 изложить в редакции согласно приложению 7 к постановлению;
приложение 8 изложить в редакции согласно приложению 8 к постановлению;
приложение 10 изложить в редакции согласно приложению 9 к постановлению;
приложение 11 изложить в редакции согласно приложению 10 к постановлению;
приложение 12 изложить в редакции согласно приложению 11 к постановлению;
приложение 13 изложить в редакции согласно приложению 12 к постановлению;
приложение 14 изложить в редакции согласно приложению 13 к постановлению;
приложение 15 изложить в редакции согласно приложению 14 к постановлению;
приложение 16 изложить в редакции согласно приложению 15 к постановлению;
приложение 17 изложить в редакции согласно приложению 16 к постановлению;
приложение 18 изложить в редакции согласно приложению 17 к постановлению;
приложение 19 изложить в редакции согласно приложению 18 к постановлению;
приложение 20 изложить в редакции согласно приложению 19 к постановлению.
Постановление вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования.
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