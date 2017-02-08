Киргизский кикбоксер во время боя повторил трюк из «Матрицы»

Видео за несколько дней собрало более 500 000 просмотров

Кикбоксер из Киргизии Рафаэль Физиев стал звездой Youtube после того, как в сеть попал фрагмент боя с его участием. Видео за несколько дней собрало более 500 000 просмотров , cсообщает , cсообщает Zakon.kz





На видео киргизский боец укорачивается от удара звезды тайского бокса Сорго Петьинди, отклонив корпус назад практически на 90 градусов. Поединок состоялся в рамках турнира Toyota Marathon, который проходил в городе Пхитсанулок в Таиланде.



