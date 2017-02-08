Киргизский кикбоксер во время боя повторил трюк из «Матрицы»
8 февраля 2017, 11:32
Видео за несколько дней собрало более 500 000 просмотров
Кикбоксер из Киргизии Рафаэль Физиев стал звездой Youtube после того, как в сеть попал фрагмент боя с его участием. Видео за несколько дней собрало более 500 000 просмотров, cсообщает Zakon.kz.
На видео киргизский боец укорачивается от удара звезды тайского бокса Сорго Петьинди, отклонив корпус назад практически на 90 градусов. Поединок состоялся в рамках турнира Toyota Marathon, который проходил в городе Пхитсанулок в Таиланде.
Напомним, такой же прием применил Киану Ривз, в роли Нео в фантастическом фильме "Матрица".
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