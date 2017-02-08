Как отмечают День Святого Валентина в разных странах

Свои День влюбленных в Казахстане отмечается 15 апреля. Он посвящен истории любви Козы Корпеш и Баян-Сулу.

В Италии, откуда по одной из легенд берет свое начало День Святого Валентина, 14 февраля называется "сладким" днем.













Из названия праздника понятно, что основными подарками являются всевозможные конфеты, печенье и шоколадки в форме сердца.





Традиция подарить возлюбленному что-нибудь сладенькое есть и в Америке. Раньше влюбленные американцы и американки дарили друг другу марципаны. Это был довольно ценный презент, поскольку марципан содержал сахар, который тогда стоил очень дорого. С 1800 года началось широкое использование сахарной свеклы, и американцы наладили производство карамели.













В день Святого Валентина они выцарапывали на красно-белых конфетках соответствующие празднику слова. В 50-е года конфеты стали укладывать в картонные коробочки в форме сердца. По традиции с днем всех влюбленных поздравляют не только тех, с кем состоят в романтических отношениях, но и всех, кого просто любят, - мам, пап, бабушек. дедушек, друзей.





Дальше пошли англичане. Они поздравляют не только любимых людей, а и любимых домашних животных - лошадей, собак. Популярными подарками на 14 февраля в Англии считаются сладости в виде сердечек, мягкие игрушки, особенно любимые в Британии медвежата Teddy, и неизменные открытки-валентинки.









Валентинки - любовные послания-четверостишия были впервые введены галантными французами. Кроме открыток-сердечек во Франции дарят белье, шоколадные муссы, конфеты, романтические путешествия, "счастливые" лотерейные билеты, нарезанную сердечками колбасу, розовые йогурты, искусственные цветы, с французским акцентом бубнящие что-то вроде "Я буду любить тебя вечно!". Также день Святого Валентина считается наиболее удачным днем для предложения руки и сердца. Под шампанское и десерт, возлюбленной протягивается красная (синяя, белая, голубая) коробочка с "фиансай", так называемым "кольцом на помолвку".





В Голландии именно 14 февраля не считается зазорным, если женщина сама подойдет к мужчине и вежливо попросит его жениться на ней . Если сей высокий жест не будет оценен, мужчина может пенять на себя: он должен подарить даме платье, предпочтительно шелковое.





В Японии день Святого Валентина - это своеобразное 8 марта, только для мужчин… В этот день поздравления и подарки получают мужчины. Им принято дарить всяческие мужские аксессуары (бритвы, лосьоны, бумажники и т.д.) и шоколад, который японцы четко разделяют на два вида. Есть шоколад "гири" - это "обязательный шоколад", и дарят его братьям, коллегам, друзьям, а есть шоколад "хонмей" - "шоколад с преимуществами", который можно подарить только самому любимому мужчине.





Месяцем позже в Японии наступает Белый день, в котором роли меняются: подарки и поздравления получают только женщины.

Уэльс славится так называемыми "ложками любви" . Перед праздником влюбленные вырезают из дерева ложку, украшают ее сердечками, ключами и замочными скважинами и дарят друг другу.





Такой подарок буквально означает: "Ты нашел путь к моему сердцу".

Поляки 14 февраля посещают Познаньскую метрополию, где, по поверью, покоятся мощи святого Валентина, и находится его чудотворная икона. Они верят, что это паломничество помогает в любовных делах.

В Германии Святой Валентин считается покровителем не влюбленных, а… психически больных. В честь праздника немцы украшают психиатрические лечебницы алыми лентами, а в часовнях проводят специальное богослужение.

В Испании день всех влюбленных проходит 1 мая, и его неизменными символами считаются майское дерево и "королева", избранная из числа самых красивых девушек.

В Бразилии этот праздник приходится на 12 июня.

В некоторых странах дня Святого Валентина и вовсе нет. Например, в Иране и Саудовской Аравии принимаются специальные меры по вынесению запрета на праздник.



