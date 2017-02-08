Dodge выпустил внедорожник с V8 от масл-кара

Компании Dodge и SRT, входящие в автомобильную группу Fiat Chrysler, представили самый быстрый трехрядный внедорожник в Америке – Dodge Durango SRT. В отличие от концепта Durango Shaker, показанного прошлой осенью на выставке тюнинга SEMA Show, новая модель – полностью серийная. 9 февраля она дебютирует на публике в Чикаго, а в четвертом квартале этого года появится у дилеров.





Заряженный внедорожник снабдили мотором HEMI V8 объемом 6,4 литра (392 кубических дюйма – отсюда и индекс SRT 392). Двигатель, позаимствованный у масл-каров Charger и Challenger, выдает 485 л.с. и 637 Нм. Она работает в сочетании со специально откалиброванным восьмиступенчатым автоматом и стандартным полным приводом и позволяет развить 96 км/ч за 4,4 секунды и проехать дрэговую четверть мили за 12,9 секунды.





Dodge Durango SRT получил адаптивные амортизаторы, более жесткие пружины, новую выхлопную систему, тормоза Brembo и резину Pirelli 295/45ZR20 Scorpion Verde, которую можно заменить на Pirelli P Zero. Управляющую электроника внедорожника имеет семь настроек: Street, Sport, Track, Snow, Tow, Valet и ECO – на все случаи жизни. В салоне, отделанном кожей и карбоном, установлены 7-дюймовая цифровая панель приборов с размеченным до 180 миль в час спидометром, мультимедийный комплекс Uconnect с 8,4-дюймовым тачскрином, акустика BeatsAudio с 9 динамиками, сабвуфером и 506-ваттным усилителем.



