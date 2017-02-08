При наличии достаточных оснований

Одним из важных факторов, влияющих на дееспособность гражданина, является психическое здоровье. Согласно п. 1 ст. 26 Гражданского кодекса гражданин, который вследствие психического заболевания или слабоумия не может понимать значения своих действий или руководить ими, может быть признан судом недееспособным, в связи с чем над ним устанавливается опека.

Сам по себе факт психического заболевания или слабоумия, хотя бы и очевидный для окружающих или даже подтвержденный справкой лечебного учреждения, еще не дает оснований считать гражданина недееспособным. Он может быть признан недееспособным только по решению суда, причем с заявлением в суд согласно гражданскому процессуальному законодательству могут обратиться члены семьи, близкие родственники, прокурор, орган опеки и попечительства или психиатрическое лечебное учреждение.

При наличии достаточных данных о психическом заболевании или психическом расстройстве, слабоумии или ином болезненном состоянии психики гражданина суд назначает для определения его психического состояния судебно-психиатрическую экспертизу.

Заявление о признании гражданина недееспособным рассматривается с участием самого гражданина, заявителя, прокурора и представителя органа опеки и попечительства. Также при подготовке дела к судебному разбирательству судья назначает официального представителя-адвоката для представления и защиты им интересов гражданина. Все это является важной гарантией прав. Гражданин, в отношении которого рассматривается дело о признании его недееспособным, должен быть вызван в судебное заседание, если его присутствие в судебном заседании не создает опасности для его жизни или здоровья либо для жизни и здоровья окружающих. Если личное участие гражданина в судебном заседании создает опасность для его жизни или здоровья либо для жизни и здоровья окружающих, дело рассматривается судом по месту его нахождения.

При рассмотрении дел указанной категории заявитель освобождается от уплаты судебных издержек.

Гражданин считается недееспособным лишь после вынесения судом соответствующего решения. Решение суда о признании гражданина недееспособным является основанием для назначения опекуна органом, осуществляющим функции по опеке или попечительству.

В случае выздоровления или значительного улучшения здоровья недееспособного суд по заявлению опекуна, психиатрического лечебного учреждения, члена семьи, близкого родственника, прокурора, органа опеки и попечительства, на основании соответствующего заключения судебно-психиатрической экспертизы выносит решение о признании выздоровевшего или имеющего значительное улучшение здоровья лица дееспособным. Признание гражданина дееспособным влечет отмену установленной над ним опеки.

Сделки, совершенные лицом, признанным недееспособным вследствие психического заболевания или слабоумия, признаются недействительными. Сделка, совершенная гражданином, впоследствии признанным недееспособным, может быть признана судом недействительной по иску его опекуна, если доказано, что уже в момент совершения сделки этот гражданин находился в состоянии психического расстройства. От имени гражданина, признанного недееспособным, сделки совершает его опекун.

Булбулназ Тулеубаева, судья Семейского городского суда