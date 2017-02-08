Повысить роль судов

В Алматинском областном суде подведены итоги отправления правосудия судами области за 2016 год. В отчетном мероприятии приняли участие председатель Верховного Суда РК Кайрат Мами, аким Алматинской области Амандык Баталов, секретарь Алматинского областного маслихата Серик Муканов, председатель областного суда Мейрамбек Таймерденов, судьи, руководство и работники Администратора судов области.

Кроме того, на расширенном итоговом совещании областного суда присутствовали руководители правоохранительных органов, ряда областных департаментов и управлений, представители республиканских и местных СМИ.

Совещание открыл председатель Алматинского областного суда Мейрамбек Таймерденов. В своем выступлении он отметил, что в 2016 году судами области рассмотрено 22 783 гражданских, 2054 уголовных дела. Во исполнение 20-го шага Плана нации «100 конкретных шагов» в судах Алматинской области все 87 залов судебных заседаний оснащены системой аудиовидеофиксации.

Одной из главных задач, поставленных Главой государства на VII Съезде судей республики, отметил далее председатель облсуда, является расширение практики применения примирительных процедур. Суды Алматинской области, по рейтингу Верховного Суда, являются одними из лидирующих в стране по развитию и применению медиации. Так, районными и приравненными к ним судами области в порядке медиации за 12 месяцев 2016 года рассмотрено 1850 гражданских и 931 уголовное дело, что в три раза выше показателя предыдущего года. Судебными коллегиями Алматинского областного суда за 2016 год утверждены соглашения об урегулировании спора в порядке судебной медиации по 30 делам.

Председатель Алматинского областного суда привел статистические данные отдельно по рассмотренным гражданским, административным и уголовным делам, карательной практике. За прошлый год в районные и приравненные к ним суды области поступило всего 42 390 гражданских дел и исковых заявлений. Судами первой инстанции окончено производством 40 173 гражданских дела, с вынесением решения рассмотрено 22 783 гражданских дела. Сократилось количество вынесенных решений в порядке заочного производства, в упрощенном порядке рассмотрено 7453 гражданских дела, вынесено 453 частных определения.

За 12 месяцев 2016 года в районные и приравненные к ним суды области поступило 18 857 административных дел, из них рассмотрено по существу 18 711 дел в отношении 18 727 лиц. Наложено административных взысканий в отношении 17 463 лиц, вынесено 658 частных постановлений.

За отчетный период в суды Алматинской области поступило 4261 уголовное дело. Окончено производством 4384 уголовных дела, рассмотрено с вынесением приговора 2054 дела. Судами области осуждено 2371 лицо, из них к лишению свободы 728. За уголовные проступки осуждены 497 лиц. Оправданы 64 лица. Рассмотрено в порядке медиации 931 уголовное дело, вынесено 254 частных постановлений.

В прениях по отчетному докладу М. Таймерденова выступили председатели ряда районных и приравненных к ним судов. Председатель комиссии по судейской этике филиала Союза судей Алматинской области Болатбек Загиев выступил с информацией о рассмотрении обращений и жалоб на действия судей региона.

В своем выступлении аким Алматинской области Амандык Баталов особо отметил, что в 2016 году между акиматом области и областным судом был заключен меморандум о взаимном сотрудничестве. Благодаря этому во многих крупных населенных пунктах открыты кабинеты медиации. Благодаря тесному сотрудничеству судов с местными исполнительными органами проведено большое число совместных заседаний, «круглых столов», семинаров по пропаганде законодательства.

Подводя итоги совещания, председатель Верховного Суда РК Кайрат Мами рассказал об основных результатах практической реализации Плана нации и работе по исполнению задач, обозначенных Главой государства на VII Съезде судей республики.

В целом успешно заработала новая трехуровневая система судопроизводства, значительно ужесточена система отбора и продвижения судей, реформирована работа Судебного жюри, при Верховном Суде заработали специализированная коллегия по инвестиционным спорам, Академия правосудия и Международный совет. Существенно расширены полномочия следственных судей, суда присяжных, сокращено участие прокурора при рассмотрении гражданских дел. Введен новый Кодекс судейской этики, который четко регламентирует деятельность судей на работе и в быту. Деятельность судов стала еще более прозрачной и открытой благодаря внедрению новых информационных технологий, в том числе полному оснащению всех залов судебных заседаний системами аудиовидеофиксации.

Высокую эффективность демонстрируют новые Гражданский процессуальный кодекс и уголовное законодательство. Об этом наглядно свидетельствуют статические показатели. Например, всего по республике 59,2 процента гражданских дел рассмотрено в порядке упрощенного производства. В три раза возросло число дел, оконченных с применением медиации, почти в два раза чаще использовались альтернативные способы разрешения споров. Практически на четверть снизилось количество дел, рассмотренных с участием прокурора. Заметно увеличилось число рассмотренных уголовных дел ускоренного досудебного расследования, оконченных в согласительном производстве и в сокращенном порядке. Почти на 20 процентов возросло число оправдательных приговоров. На 11,9 процента возросло число уголовных дел, рассмотренных с участием присяжных заседателей.

Председатель Верховного Суда особо отметил, что приоритеты деятельности судов определены Президентом страны Н. Назарбаевым на VII Съезде судей республики и направлены на повышение роли судов в защите прав человека, законных интересов бизнеса и государства. Конечной целью любых преобразований является обеспечение верховенства закона, неотвратимости наказания за противоправные деяния, создание правового режима, обеспечивающего наиболее благоприятное развитие государства и его граждан. Именно с этих позиций мы должны оценивать результаты своей работы.

Председатель Верховного Суда особо остановился на первых шагах деятельности Рабочей группы по вопросам перераспределения полномочий между ветвями государственной власти, созданной Главой государства 11 января 2017 года.

- Как член Рабочей группы хочу проинформировать актив области и судей, что уже состоялось организационное заседание, имеется концептуальное видение решения отдельных вопросов в соответствии с установками Главы государства, сказал Кайрат Мами. Хочу особо отметить, что за годы независимости президентская форма правления полностью оправдала себя, обеспечивая единство государственной власти при решении стратегических вопросов развития страны. Верховный Суд внес свое видение предстоящей реформы. Это подходы по вопросам судоустройства и судопроизводства, взаимоотношений с Правительством, Парламентом, правоохранительными и другими государственными органами. Предложены меры, связанные с дальнейшим совершенствованием законодательства в рамках реализации Плана нации, а также рекомендаций организаций экономического сотрудничества и развития.

В ходе выработки предложений по перераспределению властных полномочий будут изучены накопленный отечественный и зарубежный опыт, практика применения Конституции и действующего законодательства Республики Казахстан. К деятельности Рабочей группы будут привлечены юридическое, научно-экспертное сообщество, а также широкая общественность. Предстоит большая работа по широкому обсуждению предлагаемых мер, по законодательному обеспечению перераспределения полномочий.

В этой связи предлагаю руководству области, областному суду, нашим коллегам из правоохранительных органов активно включиться в обсуждение. Рабочей группе будут интересны любые предложения по обозначенному кругу вопросов. Механизм взаимодействия и обмена информацией будет отработан и доведен до вашего сведения в рабочем порядке.

В завершение совещания глава судебной власти страны Кайрат Мами вручил почетные дипломы Верховного Суда РК акиму Алматинской области Амандыку Баталову, председателю Специализированного межрайонного суда по Алматинской области Куанышбеку Альжикову.

Кабдрахман Наурызбаев, Алматинская область