Лыжник Малышев завоевал для Казахстана 35-ю медаль Универсиады
8 февраля 2017, 12:02
Всего в копилке Казахстана 11 золотых, семь серебряных и 17 бронзовых наград.
Казахстанский лыжник Сергей Малышев стал бронзовым призером 28-й Всемирной зимней Универсиады в Алматы, сообщает Zakon.kz.
Для нашей сборной эта медаль стала 35 на домашней Универсиаде. Всего в копилке Казахстана 11 золотых, семь серебряных и 17 бронзовых наград.
В заключительный соревновательный день Универсиады у лыжников состоялся масс-старт, классическим стилем. Победу на дистанции с результатом 1 час 19 минут и 37 секунд одержал Дмитрий Ростовцев из России.
Второе место занял его соотечественник Валерий Гонтарь. Тройку сильнейших замкнул казахстанец Сергей Малышев (отставание +0.5).
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