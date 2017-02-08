Лыжник Малышев завоевал для Казахстана 35-ю медаль Универсиады

Всего в копилке Казахстана 11 золотых, семь серебряных и 17 бронзовых наград.

Казахстанский лыжник Сергей Малышев стал бронзовым призером 28-й Всемирной зимней Универсиады в Алматы , сообщает , сообщает Zakon.kz



Для нашей сборной эта медаль стала 35 на домашней Универсиаде. Всего в копилке Казахстана 11 золотых, семь серебряных и 17 бронзовых наград.



В заключительный соревновательный день Универсиады у лыжников состоялся масс-старт, классическим стилем. Победу на дистанции с результатом 1 час 19 минут и 37 секунд одержал Дмитрий Ростовцев из России.





Второе место занял его соотечественник Валерий Гонтарь. Тройку сильнейших замкнул казахстанец Сергей Малышев (отставание +0.5).



