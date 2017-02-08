Ученые выяснили, когда на Земле наступила кислородная катастрофа
8 февраля 2017, 12:05
К своим выводам ученые пришли, проведя датировку магматических пород из Южной Африки.
Геологи назвали сроки наступления кислородной катастрофы на Земле. По их мнению, глобальное изменение состава атмосферы планеты произошло 2426-2460 миллионов лет назад, передает Лента.ру со ссылкой на исследование опубликованное в журнале Proceedings of the National Academy of Sciences.
К своим выводам ученые пришли, проведя датировку магматических пород из Южной Африки. В исследованных образцах при помощи уран-свинцового метода авторы обнаружили химические свидетельства резкого повышения содержания кислорода в древней атмосфере, отвечающего, по мнению ученых, срокам наступления кислородной катастрофы.
В это время, примерно 2,45 миллиарда лет назад, планета была почти полностью покрыта снегом и льдом (полярные шапки распространялись почти до экватора), а гидросфера была практически изолирована от атмосферы.
Ранее ученые полагали, что кислородная катастрофа произошла примерно на сто миллионов лет позже, чем предполагает новое исследование. В работе, опубликованной в мае 2016 года в журнале Nature Geoscience, причиной обогащения кислородом атмосферы планеты геофизики назвали тектоническую активность.
Фото: Globallookpress.com
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