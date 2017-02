Ученые выяснили, когда на Земле наступила кислородная катастрофа

Геологи назвали сроки наступления кислородной катастрофы на Земле. По их мнению, глобальное изменение состава атмосферы планеты произошло 2426-2460 миллионов лет назад

, передает Лента.ру со ссылкой на исследование опубликованное в журнале Proceedings of the National Academy of Sciences.