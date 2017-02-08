Кожамжаров: Мы не ищем преступников там, где их нет

По словам председателя Агентства РК по делам государственной службы и противодействию коррупции Кайрата Кожамжарова, сотрудники ведомства четко анализируют, «где есть правда, и где есть ложь», передает корреспондент передает корреспондент Zakon.kz





«Мы открыты для того, чтобы получить информацию. Простая обычная первичная информация, а наши сотрудники уже научились четко анализировать и понимать, где есть правда, а где есть ложь. Мы не ищем преступников там, где их нет. И мы хотим, чтобы наша работа была направлена не на то, чтобы на искоренение коррупции какого-то госоргана, где есть коррупция, а в большей степени на носителей коррупционных вещей. То есть, почему они появляются, эти схемы, почему к этому склоны первые руководители, почему они их создают», - сказал он на коллегии Агентства по итогам 2016 года.





По его словам, в то же время опасения у сотрудников противокоррупционной службы вызывает организованный характер коррупционных правонарушений.





«Страшно тогда, когда все это носит организованный характер: сверху до низу или наоборот. Это очень серьезно и развращает уже молодых госслужащих, которые поступают сюда. Многие ранее приходили сюда для того, чтобы решить свои материальные вопросы, но сейчас времена другие. Я считаю, что госслужба сопряжена с определенным риском», - подчеркнул К. Кожамжаров.





Ксения Давыдова, Астана