«Возможно, я самый толстый вратарь мира». Чудо из Кубка Англии

Кто не любит Кубок Англии, у того просто нет сердца. Практически каждый год этот турнир дарит нам мощный пример, как надо пахать, несмотря ни на что. В этом году шумит «Саттон Юнайтед» – мелкий середняк пятого дивизиона, который вынырнул с самого дна, вырубил несколько более статусных клубов, а теперь дома сыграет с «Арсеналом» в 1/8 финала , пишет , пишет sports.ru





В составе «Саттона» нет ни одного профессионального игрока – например, победный гол в прошлом раунде в ворота «Лидса» забил мужчина, который за пару дней до этого работал на стройке. Главной медиазвездой стал 45-летний вратарь Уэйн Шоу – он не выходил на поле, зато попал в объективы камер в одно из счастливых мгновений. Sports.ru связался с Уэйном, чтобы понять, как это все получилось.





– Популярность – это здорово, но надо быть честным: она возникла не из-за меня и не из-за внешнего вида, а из-за команды. Парни проделали потрясающую работу и заслужили успех, а я все-таки сидел на скамейке, и теперь сложно сказать, что это именно мой успех. Мне уже 46-й год, я большой парень и все понимаю. Хотя это, конечно, величайший момент в моей карьере.





В последний раз Шоу выходил на поле меньше недели назад и даже взял пенальти, но это был всего лишь товарищеский матч. Уэйн уже не помнит, когда в последний раз играл всерьез: «Где-то 2 или 3 месяца назад, и то я помогал старым знакомым из другой команды в более низком дивизионе».





Этот огромный мужчина с добрым лицом на самом деле уже несколько лет работает играющим тренером вратарей. Нагрузка на этой должности не выдающаяся: футболисты «Саттон Юнайтед» собираются на базе всего два раза в неделю, во вторник и в четверг утром. Весь основной состав совмещает футбол с другой работой: «Один работает строителем, несколько ребят заняты в фитнес-клубах, один – электрик и так далее».





Сам Уэйн уже полтора года числится в штате «Саттона» и занимается более-менее всем.





«Я постоянно слежу за полем, чищу его, привожу в порядок. Занимаюсь социальными активностями клуба. У нас есть школа для детей с особенностями развития – там есть ребята с нарушенной координацией. Такая работа не дает забыть, насколько мне повезло, что у меня все в порядке. А еще, когда смотришь на таких ребят, понимаешь, что такое удовольствие от спорта».





Сейчас сам «Саттон» – сплошное удовольствие для Англии. Когда клуб пробился в 1/8 финала Кубка, вечеринка в одном из пабов гремела до четырех утра.





«Я особо не пил, потому что нужно было домой, а мне ехать 85 миль, – объяснил Шоу. – Обычно я все время в клубе в понедельник, вторник и среду, в четверг еду домой, в пятницу – выходной, в субботу – игра. Когда мы прошли «Лидс», все было как-то сюрреалистично, невероятно. Можно сказать, что мы до последнего не верили, что все это правда, пока не увидели на экране жеребьевку и шарики – «Саттон Юнайтед», «Арсенал». Сейчас мы просто наслаждаемся моментом».









Трансляцию жеребьевки 1/8 финала игроки «Саттон Юнайтед» смотрели вместе с болельщиками. И когда выпал «Арсенал», все праздновали это как победу, потому что такой матч – это возможность попасть на большое телевидение.





«Все так прыгали, что пробили в крыше несколько дырок. Теперь нам нужна новая крыша. Ну а если серьезно, то это очень крупный успех: на ТВ нас могут увидеть около 200 миллионов человек по всему миру. Для такой маленькой команды это изумительный результат. Лучший момент в истории».





По словам Уэйна, если «Саттон» обыграет «Арсенал», вечеринки во всех пабах города могут продлиться несколько дней.





«У нас гора-а-а-аздо меньше шансов, в системе английского футбола нас разделяют более сотни клубов… Но в Кубке Англии случается волшебство. Для нас любой позитивный эпизод – может, ничья, может, просто гол – будет отличным результатом.









Сейчас самое невероятное – активность в соцсетях, где мне прислали уже больше сотни запросов в друзья. Сегодня я был на процедуре, связанной с коленом, и в клубе мне рассказали о парне из Венесуэлы. Ему 24 года, он тоже вратарь. И он так впечатлился нашей историей, что теперь хочет попробовать себя в Англии, он рвется сюда на просмотр. Очень круто, когда тобой вдохновляются. «Саттон Юнайтед» показал, что барьеров на самом деле нет».





Во всех иностранных текстах о «Саттон Юнайтед» Шоу упоминается как главная звезда, при этом нигде нет единой информации о его весе: кто-то пишет про 115 кг, кто-то – про 120, кто-то вообще задвигает про 150. Когда я попросил Уэйна о правде, он рассмеялся:





– Еще лет 15 назад ко мне прикрепилось прозвище «Вратарь-пончик», и меня это не задевает. Возможно, я и правда самый толстый вратарь мира. Но на самом деле я все-таки почти не играю, и называть меня действующим вратарем будет не совсем честно. Я сижу на скамейке на случай, если пригодится моя помощь.





– Так где правда?





– Я вешу 124-125 кг. Но учитывайте, что я еще и высокий парень, так что вряд ли могу весить мало. Я тренируюсь 2-3 раза в неделю и пару лет назад сбрасывал вес. Конечно, будет очень здорово, если сейчас я сброшу 12-13 лишних кг. Но ведь тогда я больше не буду «Вратарем-пончиком»