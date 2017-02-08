В РК правила пользования соцсетями для госслужащих хотят прописать законодательно

На заседании коллегии Агентства РК по делам госслужбы и противодействию коррупции заместитель председателя ведомства Алик Шпекбаев предложил меры по формированию «сетевой культуры чиновников», передает корреспондент Zakon.kz.

«В условиях растущего влияния интернета актуальным становится понятие «сетевой культуры чиновников». Здесь для нас актуальны самые широкие возможности как для контроля, так и для профилактики», - сказал он.

При этом А. Шпекбаев предложил проработать ряд вопросов, среди которых «увеличение сроков давности по этическим проступкам и введение ограничения на госслужбу для лиц, нарушивших этические нормы».

«А также проведение ежегодного социологического опроса удовлетворенности граждан этикой государственных служащих, внесение законодательных поправок, регламентирующих использование госслужащими аккаунтов в социальных сетях и выбор эффективного механизма по их мониторингу», - сказал он.

«В настоящее время Агентством разработан проект инструкции поведения госслужащих в Интернете», - резюмировал замглавы ведомства.

Ксения Давыдова