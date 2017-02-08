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27 млн тенге получили казахстанцы за сообщения о фактах коррупции

 

По словам заместителя председателя Агентства РК по делам госслужбы и противодействию коррупции Алика Шпекбаева, в 2016 году они премировали 185 человек, передает корреспондент Zakon.kz.

«Планомерно реализуемый институт поощрения граждан за сообщения о фактах коррупции позволил в 2016 году премировать 185 граждан на сумму 27 миллионов тенге», - сказал он.

По его словам, кроме этого, обеспечивается надежная защита участников уголовного процесса.

«В условиях усиления гражданской активности и молниеносной реакции социальных сетей на недочеты государства, один из приоритетов Агентства широкая информационно-разъяснительная работа», - указал А. Шпекбаев.

При этом замглавы ведомства отметил, что данное направление требует серьезного улучшения.

«Мы в ближайшее время запустим программу «От двери к двери», охватывающую все население страны. Уже достигнута договоренность с компанией Астана-ЕРЦ о направлении жителям столицы прикрепленных к коммунальным счетам антикоррупционных буклетов. Это позволит охватить более 250 тысяч квартир, до конца первого квартала мы распространим эту практику во всех регионах страны. Будут проработана аналогичная работа через социальные сети и через возможности государственной корпорации «Правительство для граждан», - заключил А. Шпекбаев.

 

Ксения Давыдова

 

8 февраля 2017, 12:13
Источник, интернет-ресурс: Сетевое издание «Zakon.kz»

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