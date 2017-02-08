Кожамжаров прокомментировал дело по «Байтереку»

На коллегии Агентства РК по делам государственной службы и противодействию коррупции по итогам 2016 года глава ведомства Кайрат Кожамжаров обозначил основные риски, порождающие коррупционные схемы в квазигосударственном секторе, передает корреспондент Zakon.kz.

«На самом деле мы видим, что после реализации или расследования ряда уголовных дел мы вскрываем очень системные риски, которые на самом деле и породили коррупционные схемы в разных сферах жизнедеятельности нашего государства. К примеру, после разоблачения преступной группы, которая занималась долгое время хищением средств из Нацфонда, я имею ввиду фонд «Байтерек». Мы выявили ряд таких серьезных вещей, которые привели и, в принципе, создали условия для того, чтобы можно было воровать легко это все», - сказал он.

При этом глава Агентства подчеркнул, что на квазигосударственный сектор законы о госзакупках не были распространены.

«Корпоративный кодекс позволял, что один человек мог принимать решение о том, кто будет из предпринимателей участвовать в том или ином тендере, государственном заказе и последующий механизм оплаты. Отсутствие надзора, контроля, и в первую очередь, мы думаем, что это вопросы общественного контроля. Это очень актуально», - заметил К. Кожамжаров.

«Мы понимаем, чтобы избежать и изжить коррупцию мы должны быть максимально прозрачны, максимально открыты, максимально вовлечь в это гражданское общество. Поэтому мы должны научиться этому. Осознание этого должно прийти на уровне центрального органа. На местах эта работа немного проводится слабее. После определенных конкретных расследований мы всегда должны увидеть причину и подсказать должностным лицам, уполномоченным органам на что нужно обратить внимания и какие системные меры надо принимать для того, чтобы это впредь не случилось. Улучшить систему. Особенно когда это касается государственных средств», - добавил он.

Напомним, на протяжении длительного времени действовала коррупционная схема по получению взяток в особо крупных размерах должностными лицами АО «Байтерек DEVELOPMENT» за лоббирование интересов строительных компаний при закупках услуг по строительству арендного жилья в регионах в рамках госпрограммы «Нұрлы жол».

Ксения Давыдова