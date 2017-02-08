Рассекречен большой внедорожник Ford Expedition

Новый восьмиместный внедорожник получил алюминиевую конструкцию кузова и облеченную раму (от пикапа F-150), что позволило сделать 2,5-тонную модель на 136 килограммов легче, чем раньше. При этом модель стала даже крупнее предшественника: кузов стал на 102 миллиметра длиннее, а колесная база увеличилась на 76 миллиметров. Для автомобиля предусмотрен и длиннобазный вариант Expedition Max.





Новый Ford Expedition будет предлагаться с колесными дисками диаметром от 17 до 22 дюймов, а выхлопные трубы и запасное колесо замаскированы значительно лучше, чем раньше. В оснащение внедорожника включены система автоматической парковки и шайба для выбора режимов работы трансмиссии вместо обычного рычага.









Единственным доступным для модели мотором остается 3,5-литровый би-турбо двигатель EcoBoost V6. Его отдача пока не раскрывается. Известно лишь, что он будет мощнее нынешнего 365-сильного агрегата (570 Нм). Кроме того, он, скорее всего, получит в пару новейший десятидиапазонный «автомат» вместо старой шестиступенчатой коробки.

В топовых комплектациях новый Expedition сможет похвастаться шестью USB-портами, информационно-развлекательной системой Sync 3 с 8-дюймовым дисплеем, мультимедиа для задних пассажиров с двумя дисплеями, системой беспроводной подзарядки смартфонов, точкой доступа Wi-Fi с радиусом действия 15 метров, светодиодными фарами и задними фонарями, четырьмя розетками на 12 вольт и одной — на 110 вольт, панорамным видеообзором, аудиосистемой B&O Play, адаптивным круиз-контролем, системой удержания автомобиля в полосе движения, функцией автоматического экстренного торможения и дверью багажника, открывающейся без помощи рук.



