Японские хоккеистки рассказали, почему они кланялись на Универсиаде-2017

После игры они выстраивались в одну шеренгу и практически одновременно кланялись вначале в сторону своей скамейки, где стояли их тренеры, а затем такие же действия производили для всех болельщиков.

Женская сборная Японии заняла на Универсиаде в Алматы пятое место. Но запомнились хоккеистки из Страны восходящего солнца на Играх-2017 не только из-за своих игровых качеств, сообщает сообщает Zakon.kz со ссылкой на официальный сайт Универсиады.





Да, трудолюбие на льду, корректная игра, самоотдача до финальной сирены — это все присуще японкам. Но есть еще кое-что, из-за чего японских хоккеисток с полным на то правом можно назвать особенными. Это уважение к своим тренерам и публике, которое представительницы Страны восходящего солнца демонстрировали по завершении каждого матча.





После игры они выстраивались в одну шеренгу и практически одновременно кланялись вначале в сторону своей скамейки, где стояли их тренеры, а затем такие же действия производили для всех болельщиков.





Нападающая сборной Японии Ота Юкина прокомментировала эту традицию так:





— Это уважение. Уважение не только к тренерам, но и к зрителям.





Добавим, что японские хоккеистки одинаково верны своему ритуалу вне зависимости от настроения и счета на табло. Они отдают дань, даже если на табло счет не в их пользу.





«Аригато!» (то есть спасибо) вам от имени болельщиков! — говорили они после выступления на Универсиаде в Алматы.



