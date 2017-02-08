Чтобы выплатить долг жены, китаец продал сына от любовницы

Житель Китая продал сына, которого ему родила любовница, чтобы выплатить долг своей законной жены , пишет , пишет РИА Новости со ссылкой на портал Sina.





Сообщается, что у 34-летнего мужчины по фамилии Чэнь в 2012 году родился в законном браке сын. Портал отмечает, что у семьи был успешный бизнес. Позже мужчина нашел себе любовницу из провинции Цзянси, которая родила ему еще одного сына в 2014 году.





В дальнейшем Чэнь из-за проблем был вынужден закрыть многие из своих магазинов и семья влезла в долги. Из-за трудного финансового положения он собирался сдать в приемную семью сына, рожденного любовницей, так как не мог содержать его, но женщина отказалась.





В октябре 2016 года его законная супруга совершила попытку суицида после многочисленных просьб вернуть долги семьи. Тогда мужчина через интернет продал за 6,5 тысячи долларов сына, которого ему родила любовница. Из этой суммы он отдал жене 3,4 тысячи долларов на погашение долгов, оставшиеся деньги оставил себе.





Позднее полиция вернула проданного мальчика матери, а Чэнь предстал перед судом по обвинению в продаже ребенка. Он заявил, что любит рожденного законной супруга сына гораздо сильнее, чем внебрачного.





Когда судья на заседании на этой неделе спросил мужчину, что он может сказать после возврата полицией мальчика его матери, Чень ответил: "Сейчас ребенок вернулся. Я лишь надеюсь, что он живет хорошо". Портал не сообщает, получил ли Чэнь тюремный срок.



