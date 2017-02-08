Сенатор С.Плотников: Послание дает стимул развитию всей экономики
8 февраля 2017, 12:43
Претворение в жизнь приоритетов Послания, призванны обеспечить рост экономики и благосостояния населения.
Председатель Комитета по аграрным вопросам, природопользованию и развитию сельских территорий Сената Парламента Сергей Плотников и сенатор Талгатбек Абайдильдин разъяснили Послание Президента страны «Третья модернизация Казахстана: глобальная конкурентоспособность» в ДВД ВКО, сообщает пресс-служба Сената.
Сенаторы подробно рассказали об основных достижениях Казахстана за годы Независимости и акцентировали внимание на пяти приоритетных направлениях развития страны, обозначенных главой государства. Как отметили депутаты, претворение в жизнь этих приоритетов, призванных обеспечить рост экономики и благосостояния населения, обеспечит устойчивое продвижение Казахстана в число 30 передовых стран мира.
В ходе встречи состоялся конструктивный диалог, где были затронуты вопросы противодействия коррупции, поддержания правопорядка, которые являются одним из приоритетов Послания.
Депутаты Сената также рассказали о законотворческой деятельности Парламента и ответили на вопросы присутствующих.
Сенатор С.Плотников также выступил на заседании областного актива Восточно-Казахстанской области .
В заседании приняли участие руководители государственных учреждений, правоохранительных органов, предприятий и организаций, представители бизнес-структур, неправительственных организаций, политических партий.
С.Плотников проинформировал, что сейчас депутаты Парламента находятся в регионах, где обсуждают в трудовых коллективах промышленных предприятий, агропромышленного комплекса и социальной сферы основные положения Послания. «Я постоянно наблюдаю, как динамично и устойчиво идет развитие Восточно-Казахстанской области по всем направлениям социально-экономического развития. Это в первую очередь промышленные отрасли, такие как горно-металлургический комплекс, машиностроение, автомобилестроение, а также огромная строительная индустрия, которая всегда является локомотивом любой экономики. Послание дает нам коренное перевооружение и стимул развитиювсей экономики», - сказал сенатор.
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