Ирина Смирнова: Лучшие амбициозные выпускники школ не хотят видеть себя нищими учителями

Как-то мы проводили анкетирование в школе мы о том, кем хотят быть выпускники. И представляете, за последние три года ни один ученик не написал, что он хочет работать в школе. А в таких странах, как Финляндия, Южная Корея, Китай даже к возможности поступления в педагогические вузы допускаются только лучшие из выпускников – продолжение интервью депутата Мажилиса Ирины Смирновой для Zakon.kz (начало здесь ).





- Ирина Владимировна, как вы посоветуете родителям, отдавать детей в школу с шести лет или с семи?





- В Законе «Об образовании» определено, что обучение в 1-й классе может начаться с 6 или 7 лет. Для многих детей обучение с 6 лет не вызывает никаких проблем, а другие целый год не могут понять, чего же хотят от них в школе, не могут долгое время заниматься, не могут находиться на одном месте за партой. Поэтому только родители, знающие, какое здоровье у ребенка, ка также рекомендации школьного психолога смогут определить готовность ребенка к учебной жизни. Всегда и всё нужно делать в интересах ребенка. И, конечно же, не нужно усиленно готовить малышей к школе, стараясь опередить время, лишая их веселого и беззаботного детства! Думаю, электронная регистрация в качестве ученика 1-го класса в той или иной школе снимет ажиотаж с подготовкой к «поступлению» в 1-й класс.





- Что-то поутихли разговоры о переходе наших школ на трехъязычие, будет ли внедряться эта идея?





- Трехъязычию быть, разъяснение по этой теме дал Президент страны в своем недавнем Послании, но форсировать события не нужно. Осуществлять обучение нужно тогда, когда будут готовы кадры, материальная база, учебники. То есть это будет поэтапный переход к обучению на трех языках и начало ему будет положено в 2019 году. Как известно, утверждена Дорожная карта развития трехъязычного образования на 2015-2020 годы. На сегодня 1710 учителей прошли повышение квалификации на языковых курсах.





- Ирина Владимировна, что еще ожидает казахстанскую систему образования в будущем?





- Если говорить о проблемах, то вы знаете, недавно Центр прикладных исследований «Талап» провел интересное исследование о проблемах, с которыми столкнется система образования в будущем. Это в первую очередь нехватка школьных зданий, учителей, хотя и сейчас ощущается громадный кадровый голод. К этому нужно готовиться заранее, анализировать, прогнозировать и озаботиться всерьез и предупредить возникающие проблемы.





Вот смотрите. За последние десять лет в Казахстане родилось рекордное количество детей – примерно четыре миллиона, то есть где-то 400 тысяч каждый год. В результате на сегодня население до девяти лет составляет у нас 3,6 миллиона человек, что в полтора раза больше населения 10-19 лет. Представляете, какая идет нагрузка на школы и в целом на систему образования?





- Сколько нужно учителей в Казахстане, чтобы справиться с этой нагрузкой?





- Ссылаясь опять же на данное этого исследования, скажу, что с 2016 по 2020 год необходим ежегодный рост педагогов в дневных школах на 20 тысяч человек. Для сравнения: с 2011 по 2015 год ежегодный рост составлял 7, 7 тысяч человек. Есть разница?





В 2020 году в наших школах будет учиться на 700 тысяч детей больше, чем сейчас, рост нагрузки при этом на педагогов составит 30 процентов. Чтобы не допустить этого, необходимо дополнительно сто тысяч педагогов, в то время как система высшего образования сможет обеспечить только 40 тысяч.





Другая проблема в том, что нагрузка на педагогов по регионам несопоставима, разница в два-три раза. К примеру, если в Астане нагрузка составляет 16,7, в Алматы 14,2, то в Западно-Казахстанской области она равна 6,7, в Северном Казахстане -5,6. Эти данные за 2015 год, но особых изменений с тех пор, думаю, не произошло.





- Почему у наших учителей маленькая зарплата, почему вы не требуете увеличить ее?





- Действительно, заработная плата учителей и работников школы низкая, исторически сфера образования имеет самую низкую заработную плату среди всех отраслей экономики. По данным Центра прикладных исследований «ТАЛАП», среднемесячная зарплата школьных учителей составила в первом квартале 2016 года 88 тысяч тенге, что на 40 процентов ниже среднего по экономике и на 70 процентов ниже профессиональных услуг. Конечно, это влечет за собой множество кадровых проблем. Лучшие, грамотные, амбициозные выпускники школ учителями не становятся. Они видят себя успешными руководителями, бизнесменами, юристами, но не нищими учителями. Причем сами дети видят отношение к учителю, как к обслуживающему персоналу из сферы услуг, когда клиент - в данном случае ученик и родитель - всегда прав, даже когда это явно не так.





Как-то мы проводили анкетирование в школе мы о том, кем хотят быть выпускники. И представляете, за последние три года ни один ученик не написал, что он хочет работать в школе. А в таких странах, как Финляндия, Южная Корея, Китай даже к возможности поступления в педагогические вузы допускаются только лучшие из выпускников!





Я, как депутат Мажилиса, делала запрос в правительство о необходимости пересмотра финансирования системы образования, о том, что учителя, воспитатели достойны более высокой заработной платы. Ответ был ожидаем: денег нет. Но я надеюсь, что все изменится, когда будет внедрено подушевое финансирование, механизмы которого позволяют давать премии.





Торгын Нурсеитова

Фото nv.kz



