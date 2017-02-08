Семь авиарейсов задержаны в алматинском аэропорту

Отмены рейсов нет.

По состоянию на 07/02-08/02 08:00 ч Международном аэропорту Алматы задержаны семь авиарейсов , передает , передает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу порта.





Среди задержанных авиарейсов:





1 КС871 Алматы-Москва (неисправность ВС) Эйр Астана

2 КС851 Алматы-Астана (м/у Алматы) Эйр Астана

3 DV713 Алматы-Астана (позднее прибытие самолета) Скат

4 DV733 Алматы-Астана (позднее прибытие самолета) Скат

5 DV735 Алматы-Семей (неисправность ВС) Скат

6 DV737 Алматы-Петропавловск (перенос на 08/02-07.15 по тех.причине) Скат

7 KC863 Алматы-Актобе (замена ВС по причине, не относящ-ся к тех-ой) Эйр Астана





В настоящий момент в Международном аэропорту Алматы, вертикальная видимость составляет 3000 м, горизонтальная 1200 м.

Ограничений на прием и выпуск ВС нет.



