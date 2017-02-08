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Семь авиарейсов задержаны в алматинском аэропорту

8 февраля 2017, 12:59

Отмены рейсов нет.


По состоянию на 07/02-08/02 08:00 ч Международном аэропорту Алматы задержаны семь авиарейсов, передает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу порта.

Среди задержанных авиарейсов:

1 КС871 Алматы-Москва (неисправность ВС) Эйр Астана
2 КС851 Алматы-Астана (м/у Алматы) Эйр Астана
3 DV713 Алматы-Астана (позднее прибытие самолета) Скат
4 DV733 Алматы-Астана (позднее прибытие самолета) Скат
5 DV735 Алматы-Семей (неисправность ВС) Скат
6 DV737 Алматы-Петропавловск (перенос на 08/02-07.15 по тех.причине) Скат
7 KC863 Алматы-Актобе (замена ВС по причине, не относящ-ся к тех-ой) Эйр Астана

В настоящий момент в Международном аэропорту Алматы, вертикальная видимость составляет 3000 м, горизонтальная 1200 м.
Ограничений на прием и выпуск ВС нет.

Фото: Aeroport.kz

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