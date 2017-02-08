Семь авиарейсов задержаны в алматинском аэропорту
8 февраля 2017, 12:59
Отмены рейсов нет.
По состоянию на 07/02-08/02 08:00 ч Международном аэропорту Алматы задержаны семь авиарейсов, передает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу порта.
Среди задержанных авиарейсов:
1 КС871 Алматы-Москва (неисправность ВС) Эйр Астана
2 КС851 Алматы-Астана (м/у Алматы) Эйр Астана
3 DV713 Алматы-Астана (позднее прибытие самолета) Скат
4 DV733 Алматы-Астана (позднее прибытие самолета) Скат
5 DV735 Алматы-Семей (неисправность ВС) Скат
6 DV737 Алматы-Петропавловск (перенос на 08/02-07.15 по тех.причине) Скат
7 KC863 Алматы-Актобе (замена ВС по причине, не относящ-ся к тех-ой) Эйр Астана
В настоящий момент в Международном аэропорту Алматы, вертикальная видимость составляет 3000 м, горизонтальная 1200 м.
Ограничений на прием и выпуск ВС нет.
Фото: Aeroport.kz
Если вы обнаружили ошибку или опечатку – выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите на ссылку сообщить об ошибке.
Сообщить об ошибке х
4843242-c28b53b542541b79212444739a34b631
Комментарии
Загрузка комментариев...
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript или заблокирован сайт http://hypercomments.com
Новости партнеров
Загрузка...