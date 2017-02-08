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В КНБ разработали План по противодействию экстремизму и терроризму

8 февраля 2017, 13:18

Предлагаемая программа разработана на четыре года.


Комитетом национальной безопасности совместно с государственными органами разработаны проекты Государственной программы по противодействию религиозному экстремизму и терроризму в Республике Казахстан на 2017-2020 годы и Плана мероприятий по ее реализации, сообщает Zakon.kz со ссылкои на пресс-службу ведомства.

"Программа ориентирована на консолидацию усилий государства и общества по недопущению радикализации граждан и дерадикализации лиц, разделяющих экстремистские идеи по разжиганию религиозной вражды или розни", - говорится в сообщении.

С проектом документа можно ознакомиться на официальном сайте КНБ (knb.kz) и на сайте Антитеррористического центра Республики Казахстан (atc.gov.kz). В настоящее время проекты госпрограммы и плана мероприятий по ее реализации открыты для публичного обсуждения. Предложения и замечания принимаются по электронному адресу atc@knb.kz.



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