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В Великобритании родился зеленый щенок

8 февраля 2017, 13:25

Зеленый цвет шерсти щенка объясняется высоким содержанием биливердина в плаценте собаки.


Жительница Великобритании Элейн Купер в конце января дивилась и радовалась пополнению в семействе ее двухлетней собаки Милли. Лабрадор родила пять прекрасных щенков, четырех золотистых мальчиков и одну девочку, которая оказалась зеленого цвета, сообщает "Моя планета".

Элейн сначала думала, что щенок запутался в плаценте, настолько странным был его окрас, напоминающий свежую весеннюю траву на газоне. Однако быстро выяснилось, что природа действительно «добавила красок» маленькой девчушке, которую решили назвать Фифи, в честь принцессы Фионы из мультфильма «Шрек».



Зеленый цвет шерсти щенка объясняется высоким содержанием биливердина в плаценте собаки. Как отмечается в статье, у людей, болеющих желтухой, также иногда бывают случаи, когда кожа приобретает зеленый оттенок. Биливердин образуется при распаде гемоглобина, передает портал SWNS.

Это довольно редкое явление, и Элейн Купер полагает, что ее Фифи может быть лишь третьим подобным случаем в мире. К сожалению, уникальная Фифи скоро станет такой же, как и ее братья: зеленый оттенок постепенно исчезает по мере взросления собаки.

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