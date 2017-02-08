В Великобритании родился зеленый щенок
8 февраля 2017, 13:25
Зеленый цвет шерсти щенка объясняется высоким содержанием биливердина в плаценте собаки.
Жительница Великобритании Элейн Купер в конце января дивилась и радовалась пополнению в семействе ее двухлетней собаки Милли. Лабрадор родила пять прекрасных щенков, четырех золотистых мальчиков и одну девочку, которая оказалась зеленого цвета, сообщает "Моя планета".
Элейн сначала думала, что щенок запутался в плаценте, настолько странным был его окрас, напоминающий свежую весеннюю траву на газоне. Однако быстро выяснилось, что природа действительно «добавила красок» маленькой девчушке, которую решили назвать Фифи, в честь принцессы Фионы из мультфильма «Шрек».
Зеленый цвет шерсти щенка объясняется высоким содержанием биливердина в плаценте собаки. Как отмечается в статье, у людей, болеющих желтухой, также иногда бывают случаи, когда кожа приобретает зеленый оттенок. Биливердин образуется при распаде гемоглобина, передает портал SWNS.
Это довольно редкое явление, и Элейн Купер полагает, что ее Фифи может быть лишь третьим подобным случаем в мире. К сожалению, уникальная Фифи скоро станет такой же, как и ее братья: зеленый оттенок постепенно исчезает по мере взросления собаки.
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