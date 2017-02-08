Один из фигурантов дела Серика Ахметова освобожден по амнистии

Бывший глава отдела ЖКХ Караганды по коррупционному уголовному делу экс-премьер-министра Серика Ахметова освобожден от отбывания условного наказания по амнистии, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Судья Казыбекбийского районного суда Караганды Руслан Мукатаев, исследовав поступивший в суд материал от службы пробации департамента Комитета уголовно-исполнительной системы Карагандинской области об амнистировании осужденного экс-начальника отдела жилищно-коммунального хозяйства Айдоса Жакенова, вынес постановление об удовлетворении обращения.

«Осужденного Жакенова от исполнения наказания в виде 1 года 6 месяцев лишения свободы условно с испытательным сроком на 3 года освободить на основании закона РК «Об амнистии в связи с 25-летием Независимости РК», - зачитал постановление судья Руслан Мукатаев.

Бывший руководитель отдела ЖКХ Караганды Айдос Жакенов отбывал наказание за совершение преступления по части 2 статьи 310-1 Уголовного кодекса «Воспрепятствование законной предпринимательской деятельности». Его признал виновным специализированный межрайонный суд по уголовным делам Карагандинской области 11 декабря 2015 года.