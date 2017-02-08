Казахстанцев призвали каждый день повторять "антикоррупционную мантру"

Принципы, которые должны стать ежедневной "антикоррупционной мантрой" для каждого казахстанца, назвал заместитель председателя Агентства РК по делам государственной службы и противодействию коррупции Алик Шпекбаев.

"Несколько лет назад коррупция находилась среди проблем развития страны. В настоящее время на первый план вышли проблемы замедления экономического роста, снижения конкурентоспособности и девальвация. Сегодня нашей главной задачей является радикальное сокращение бытовой коррупции. Именно поэтому роль сильного гражданского общества сложно переоценить, ведь оно должно стать драйвером этой работы. А принцип "не брать и не давать взяток" должен стать чуть ли ни ежедневной мантрой каждого казахстанца", — сказал Шпекбаев на заседании коллегии агентства по итогам 2016 года.





Он добавил, что по результатам социологического исследования, проведенного Институтом общественного мнения, реформа в области противодействия коррупции и государственной службы позитивно воспринята населением, что обусловлено повышением доверия к антикоррупционной политике государства. "По аналогии с практикой Гонконга нами в ближайшее время предлагается работать по принципу "От двери к двери", охватывая все население страны. Уже достигнута договоренность с компанией "Астана-ЕРЦ" о направлении жителям столицы антикоррупционных буклетов, прикрепленных к коммунальным счетам, что позволит охватить более 250 тысяч квартир. До конца первого квартала мы распространим эту практику во всех регионах страны", – сказал зампредседателя агентства.



