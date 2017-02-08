Казахстанцев призвали каждый день повторять "антикоррупционную мантру"
8 февраля 2017, 13:36
Антикоррупционные ведомства призывают казахстанцев проявлять нулевую терпимость к коррупции.
Принципы, которые должны стать ежедневной "антикоррупционной мантрой" для каждого казахстанца, назвал заместитель председателя Агентства РК по делам государственной службы и противодействию коррупции Алик Шпекбаев.
"Несколько лет назад коррупция находилась среди проблем развития страны. В настоящее время на первый план вышли проблемы замедления экономического роста, снижения конкурентоспособности и девальвация. Сегодня нашей главной задачей является радикальное сокращение бытовой коррупции. Именно поэтому роль сильного гражданского общества сложно переоценить, ведь оно должно стать драйвером этой работы. А принцип "не брать и не давать взяток" должен стать чуть ли ни ежедневной мантрой каждого казахстанца", — сказал Шпекбаев на заседании коллегии агентства по итогам 2016 года.
Он добавил, что по результатам социологического исследования, проведенного Институтом общественного мнения, реформа в области противодействия коррупции и государственной службы позитивно воспринята населением, что обусловлено повышением доверия к антикоррупционной политике государства. "По аналогии с практикой Гонконга нами в ближайшее время предлагается работать по принципу "От двери к двери", охватывая все население страны. Уже достигнута договоренность с компанией "Астана-ЕРЦ" о направлении жителям столицы антикоррупционных буклетов, прикрепленных к коммунальным счетам, что позволит охватить более 250 тысяч квартир. До конца первого квартала мы распространим эту практику во всех регионах страны", – сказал зампредседателя агентства.
Также, по его словам, предстоит большая работа по повышению имиджа и авторитета государственного служащего Казахстана, так как в СМИ и интернете практически не найти позитивных материалов о работниках госаппарата.
"Видится целесообразность в инициировании следующих вопросов: введении персональной дисциплинарной ответственности руководителей госорганов за коррупционные преступления подчиненных (несмотря на то, что более 80% осужденных за коррупцию лиц являются госслужащими, ни один министр или аким не заявил публично о нулевой терпимости к коррупции в своем органе), а также о принятых мерах к руководителям структурных подразделений, где имеются системные факты коррупции", — проинформировал Шпекбаев.
Источник: Sputnik Казахстан
Фото © Sputnik
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